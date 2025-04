FOTOGRAFIA, z ktorej ide nádej: Veľké zmierenie na najsvätejšom mieste? Zelenskyj a Trump PRVÝKRÁT zoči-voči

Ešte pred pohrebom pápeža Františka mala verejnosť možnosť sledovať významný úkaz. (Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci, Markus Schreiber)

VATIKÁN - Dohliadal samotný Boh alebo iná vyššia sila na to, čo sa počas pohrebu pápeža Františka udialo vo Vatikáne? To sú možno otázky, ktoré si teraz kladú všetci pozorovatelia geopolitického diania. Práve pohreb Svätého otca poskytol priestor na to, aby sa opätovne stretli prezidenti USA Donald Trump a Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Viacerí iste vedia, že po poslednom stretnutí v Bielom dome sa nerozišli práve v najlepšom a práve najnovší záber vyzerá pomerne nádejne a viacerí špekulujú, o čom bol dôverne vyzerajúci a diskrétny rozhovor.

archívne video

Vyjadrenie predsedu KBS Bobera k účasti biskupov na pohrebe pápeža Františka vo Vatikáne (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Aktualizácia 13:29

Ukazuje sa, že debata Zelenskeho a Trumpa nebola jedinou. V jednej chvíli sa stretli Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj, britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Niektorí na sociálnych sieťach tento záber označili ako "jeden z budúcej učebnice dejepisu".

One for the history books. Zelenskyy, Trump, Starmer and Macron at the Vatican. pic.twitter.com/7gdbl47Faj — Sophia Gaston (@sophgaston) April 26, 2025

Aktualizácia 13:19 - Volodymyr Zelenskyj sa vyjadril k záberu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa na sociálnej sieti vyjadril k medializovanému záberu "jeden na jedného". Zelenskyj si tento netradičný formát pochvaľoval a dodal, že s Trumpom toho prebrali veľa. "Verím, že čoskoro pocítime výsledky vo všetkých témach, ktoré sme pokryli. Podstatne je aj ochraňovať životy našich obyvateľov. Dôležité je aj úplné a bezpodmienečné prímerie, spoľahlivý a trvalý mier, ktorý zabráni vypuknutiu ďalej vojny. Veľmi symbolické stretnutie, ktoré má potenciál stať sa historickým , ak dosiahneme spoločné výsledky," vyhlásil spokojný Zelenskyj.

Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист... Posted by Володимир Зеленський on Saturday, April 26, 2025

Záber, ktorý má na svedomí talianske médium Rai News, sa už stihol početne rozšíriť po sociálnych sieťach.

Trump and Zelenskyj meeting in St Peter’s Basilica now. TV Rai say “the spirit of Pope Francis is present.”



Holy Father still meddling peace. 🕊️ pic.twitter.com/24o0pDkMDB — Karl Gustel Wärnberg (@KarlGustel) April 26, 2025

Neskôr fotografiu uverejnila aj samotná kancelária prezidenta Ukrajiny. Na nej sa Trump so Zelenským vo veľmi súkromnej atmosfére rozprávajú. Bolo to ešte pred samotným pohrebom Svätého otca a bolo to ich prvé stretnutie v Bazilike sv. Petra.

Zo záberu sa zdá, že Zelenskyj s Trumpom rozsiahlo komunikuje a Trump ho počúva. Nateraz nie je isté, či išlo o dlhý rozhovor, no to, že sedia len na stoličkách napovedá, že išlo o improvizáciu v danej situácii. Hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov spresnil, že stretnutie prezidentov Ukrajiny a USA trvalo približne 15 minút. Trump a Zelenskyj sa vraj mali dohodnúť na ďalších rozhovoroch v priebehu dnešného dňa, čo dáva nádej na zmierenie po poslednom búrlivom stretnutí v Bielom dome.

Trump a Zelenskyj se setkávají v bazilice svatého Petra pic.twitter.com/sMzYJ1Ngus — Eva 🇨🇿❤️🇺🇦❤️ (@Eva_CZ1) April 26, 2025

Mnohí si iste pamätajú, že posledných vzájomný rozhovor Zelenského s administratívou Donalda Trumpa a ním samým v Bielom dome dopadol ako úplne fiasko, pričom Zelenskyj odišiel predčasne. Ukrajinský prezident sa do konfliktu dostal predovšetkým s viceprezidentom USA JD Vancom.

Prezident Donald Trump (vpravo) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni v Bielom dome (Zdroj: SITA/AP Photo/ Mystyslav Chernov)

Istý čas sa nevedelo, či Zelenskyj na pohreb vôbec príde

Trump už skôr počas tohto týždňa vyjadril názor, že prípadná mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou bude zahŕňať uznanie Krymu za ruské územie. Trump toto povedal aj časopisu TIME. Aj preto sa spočiatku pochybovalo, či sa Zelenskyj na pohrebe pápeža Františka objaví.