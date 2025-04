Trump odcestoval na pohreb Františka: Zúčastní sa na ňom aj exprezident Biden

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

Americký prezident by mal do talianskej metropoly pricestovať okolo 22.50 h miestneho času. Okrem pohrebu tiež absolvuje niekoľko bilaterálnych stretnutí. Obaja prezidenti do Talianska cestujú separátne a Biden nie je súčasťou delegácie, ktorá do Ríma letí na palube prezidentského špeciálu Air Force One.

Exprezident je praktizujúcim katolíkom

AFP pripomína, že americký exprezident je praktizujúcim katolíkom, ktorý počas svojho funkčného obdobia často vyjadroval náklonnosť a obdiv k pápežovi Františkovi. Stretli sa niekoľkokrát na oficiálnych aj súkromných stretnutiach. Biden mal počas svojho funkčného obdobia v Oválnej pracovni aj Františkovu fotografiu.

Na sklonku svojho funkčného obdobia exprezident plánoval vycestovať do Vatikánu na svoju poslednú zahraničnú cestu, kde chcel pápežovi osobne odovzdať najvyššie americké civilné vyznamenanie – Prezidentskú medailu slobody. Cestu však nakoniec zrušil pre rozsiahle požiare, ktoré v januári zasiahli Los Angeles. Vatikán vo štvrtok potvrdil, že na pohreb Františka pricestuje viac ako 130 delegácií a 50 hláv štátov.