Trump opäť šokoval: Má nový termín na ukončenie vojny na Ukrajine! Po ňom príde zásadná zmena

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON - Americký prezident hovorí o vlastnom deadline pre mier na Ukrajine. Neprezradil kedy, no varoval, že po jej uplynutí príde zásadný obrat.

Mierová dohoda na dohľad? Trump tvrdí, že pozná dátum

Donald Trump vo štvrtok vystúpil pred novinármi po stretnutí s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Stoerem a zaskočil verejnosť vyhlásením o „vlastnej deadline“ pre uzavretie mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou. Termín síce nešpecifikoval, ale jasne naznačil, že čas sa kráti.

„Máme konečný termín. Po ňom budeme mať veľmi odlišný prístup,“ povedal prezident USA s výraznou dávkou sebavedomia. „Chceme, aby to bolo rýchle. Myslím, že to zvládneme,“ dodal podľa stanice Fox News.

„Musí si sadnúť za stôl, čakali sme už dosť“

Trump zdôraznil, že obaja lídri – ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj jeho ruský náprotivok Vladimir Putin – chcú mier. Podľa neho je však nutné, aby konečne začali rokovať: „Čakali sme veľmi dlho. Musia si sadnúť k jednaciemu stolu. A myslím, že sa dočkáme pokoja.“

Americký prezident zároveň varoval pred ďalším krviprelievaním: „Každý týždeň zomiera 5000 mladých ľudí. Musíme ich zachrániť. Nepáči sa mi, ako dlho to trvá.“

Trump Putinovi: „Vladimire, prestaň!“

Hoci Trump podľa webu Politico zatiaľ tlačí skôr na Ukrajinu, aby prijala rámec mierovej dohody, ktorú si s tímom predbežne načrtol, jeho postoj k Rusku sa mierne posunul po krvavom stredajšom útoku na Kyjev. Ten si vyžiadal 12 mŕtvych a 90 zranených. „Vladimire, prestaň,“ odkázal Trump priamo šéfovi Kremľa.

„Nemáte predstavu, aký tlak vyvíjame. A Rusko to vie,“ dodal neskôr.

Stoltenberg ako skrytý tromf Kyjeva?

Napriek ostrým rečiam však Trump podľa zdrojov Politico naďalej tlačí najmä na Kyjev. Zmeniť by to mohol muž, ktorý vo štvrtok do Bieleho domu sprevádzal nórskeho premiéra – bývalý generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Ten má s Trumpom dlhoročný vzťah, zúčastnil sa jeho inaugurácie a podľa amerických úradníkov je jedným z mála Európanov, ktorým prezident skutočne dôveruje. „Prezident ho má naozaj rád a dôveruje mu,“ uviedol nemenovaný činiteľ z Bieleho domu.