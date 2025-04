MIMORIADNY ONLINE Lavrov hlási posun v rokovaniach: Rusko chce ukončiť vojnu!

Sergej Lavrov (Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

MOSKVA - Rusko je podľa ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova naďalej otvorené na uzavretie dohody o ukončení vojny na Ukrajine, pričom rokovania so Spojenými štátmi sa podľa neho uberajú správnym smerom. Lavrov to uviedol pre americkú televíziu CBS News v rozhovore, ktorý bude odvysielaný v nedeľu. Informuje o tom portál Politico a agentúra Reuters.

7:07 Prerušenie spravodajskej podpory zo strany Spojených štátov by podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského nebolo dostatočne silnou kartou na to, aby donútilo Ukrajinu ku kapitulácii. Uviedol to vo štvrtkovom rozhovore pre denník The New York Times (NYT).

6:00 Spojené štáty a ich európski spojenci sa zhodujú, že Rusko predstavuje dlhodobú hrozbu pre NATO, vyhlásil šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte po štvrtkových rozhovoroch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zároveň zdôraznil, že zodpovednosť za ďalší posun v mierových rokovaniach o ukončení bojov na Ukrajine je na strane Moskvy, informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

Lavrov súhlasí s Trumpom

Lavrov poznamenal, že súhlasí s nedávnym tvrdením amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého je možné dosiahnuť dohodu, ak budú obe strany konfliktu ochotné k tomu pristúpiť. „Prezident Spojených štátov verí, a myslím si, že oprávnene, že sa uberáme správnym smerom... Vo vyhlásení prezidenta sa spomína dohoda a my sme pripravení dosiahnuť dohodu,“ vyhlásil šéf ruskej diplomacie.

Zároveň však ozrejmil, že pretrvávajú otázky, ktoré treba vyriešiť, hoci neuviedol žiadne podrobnosti. „Stále existujú niektoré špecifické body, prvky, ktoré je potrebné doladiť,“ uviedol. Tieto vyjadrenia prišli len niekoľko hodín po tom, čo Rusko v noci na štvrtok spustilo jeden z najmasívnejších leteckých útokov na Kyjev za posledné mesiace. Bombardovanie si vyžiadalo najmenej 12 obetí na životoch a viac ako 70 zranených. Útok podľa Politica vyvolal aj nezvyčajne ostrú kritiku od Trumpa.

Trump apeluje na Putina

„Nie som šťastný z ruských úderov na Kyjev. Nie sú potrebné a sú veľmi zle načasované. Vladimir, STOP!,“ odkázal Trump Putinovi. „Týždenne zomiera 5000 vojakov. Poďme uzavrieť mierovú dohodu,“ napísal ďalej americký prezident na sociálnej sieti Truth Social.

Trump sa v minulosti podľa portálu častejšie kriticky vyjadroval skôr na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý opakovane odmieta akékoľvek návrhy na ústupky Moskve vrátane uznania ruskej anexie polostrova Krym z roku 2014. Vo štvrtok šéf Bieleho domu novinárom povedal, že Rusko podľa neho nepredstavuje prekážku pre mierové riešenie a vyjadril presvedčenie, že obe strany – Ukrajina aj Rusko – majú záujem dohodu dosiahnuť.