Katar a Egypt predložili nový návrh na prímerie v Pásme Gazy

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Tsafrir Abayov)

GAZA - Katarskí a egyptskí sprostredkovatelia predložili nový návrh na prímerie a následné ukončenie vojny v Pásme Gazy, uviedol to v pondelok palestínsky predstaviteľ oboznámený s rokovaniami o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Informuje stanica BBC.

Návrh podľa nemenovaného predstaviteľa zahŕňa prímerie trvajúce päť až sedem rokov, prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov, oficiálne ukončenie vojny a úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy.

Do Káhiry mala na konzultácie pricestovať vysokopostavená delegácia Hamasu, informuje BBC. Portál The Times of Israel (TOI) v utorok uviedol, že izraelská delegácia sa nachádza v Káhire, kde sa v pondelok stretla s egyptskými predstaviteľmi.

V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie, ktoré pozastavilo viac než 15 mesiacov trvajúce boje. Hamas počas prímeria prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 väznených Palestínčanov. Izrael však 18. marca obnovil boje v tejto palestínskej enkláve a deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení aj zvyšní rukojemníci.

Netanjahu chce zničiť celý Hamas

Sprostredkovatelia predstavili nový návrh na prímerie len niekoľko dní po tom, čo Hamas odmietol izraelský návrh. Militantné hnutie nesúhlasilo s návrhom, pretože nezahŕňal ukončenie vojny. Podľa denníka Jerusalem Post návrh obsahoval prepustenie desiatich izraelských rukojemníkov výmenou za 45-dňové zastavenie bojov.

Izraelský premiér Benjamin Netanajhu v sobotu vyhlásil, že neukončí vojnu, kým Hamas nebude zničený a všetci rukojemníci nebudú prepustení. Palestínske hnutie žiada, aby sa Izrael zaviazal ukončiť vojnu skôr, než budú izraelskí rukojemníci prepustení.

Palestínsky predstaviteľ pre BBC uviedol, že Hamas naznačil pripravenosť odovzdať kontrolu nad Pásmom Gazy akémukoľvek palestínskemu subjektu, na ktorom by sa dohodli na „národnej a regionálnej úrovni“. Podľa predstaviteľa by mohlo ísť o Palestínsku samosprávu so sídlom na Západnom brehu Jordánu alebo o novovytvorený administratívny orgán.

BBC pripomína, že Netanjahu vylúčil možnosť, aby Palestínska samospráva zohrávala akúkoľvek úlohu v budúcej správe Pásma Gazy, v ktorom od roku 2007 vládne Hamas. Predstaviteľ opísal súčasné sprostredkovateľské snahy ako seriózne a uviedol, že Hamas preukázal „bezprecedentnú flexibilitu“.