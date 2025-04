Južná Kórea a Spojené štáty spustili rozsiahle spoločné letecké cvičenie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Do cvičenia sa zapojí približne 1100 osôb a 90 lietadiel z oboch krajín vrátane ďalekonosných bombardérov B-1B. KĽDR za ich utorkový prelet ponad územie Južnej Kórey vo štvrtok pohrozila nešpecifikovaným odvetným úderom, pretože vojenské cvičenie považuje za nácvik vojenskej invázie, kým Južná Kórea a USA označujú cvičenie za obranné. Cvičenie sa koná dvakrát do roka a potrvá do 2. mája, uviedlo americké letectvo.

„Nedávny vojenský krok USA a Kórejskej republiky je otvoreným ohrozením bezpečnosti nášho štátu a vážnou provokáciou, ktorá zvyšuje vojenské napätie v regióne na extrémne nebezpečnú úroveň,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ tlačového oddelenia ministerstva obrany KĽDR vo vyhlásení sprostredkovanom severokórejskými médiami. Dvojtýždňového cvičenia sa okrem bombardérov zúčastnia juhokórejské stíhačky F-35A, F-15K a KF-16, americké stíhačky F-16 a F-35 B a drony MQ-1 a MQ-9.

Nové aliančné cvičenie s realistickými bojovými scenármi a premiérou F-35 v úlohe nepriateľa

Zúčastnené jednotky budú nacvičovať odrezanie nepriateľa od jeho zázemia, protivzdušnú obranu, pátracie a záchranné misie počas boja a blízku leteckú podporu. Radarom neviditeľné stíhačky F-35 sa po prvý raz predstavia v úlohe nepriateľského (červeného) tímu, aby účastníci cvičenia nabrali viac praktických skúseností, dodáva americké letectvo. Cvičenie Freedom Flag vzniklo v roku 2024 ako náhrada za dve spoločné cvičenia spojencov – cvičenie Korea Flying Training v prvej polovici roka a cvičenie Vigilant Defense v druhej polovici.