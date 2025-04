V prezidentských voľbách v Ekvádore znovu zvíťazil tento muž

Daniel Noboa (Zdroj: SITA/AP Photo/Fernando Vergara)

Noboa podľa takmer úplných výsledkov sčítania získal 55,9 percenta hlasov, za Gonzálezovú hlasovalo 44,1 percenta voličov. Účasť na voľbách v Ekvádore bola pre 13,7 milióna občanov povinná.

„Výsledok neuznávame,“ povedala Gonzálezová pred svojimi stúpencami. „Odmietam veriť, že ľudia dávajú prednosť lžiam pred pravdou,“ uviedla ľavicová právnička. Prieskumy pred druhým kolom naznačovali, že ich súboj bude tesný. Noboa vyhlásil, že dosiahol „historické“ víťazstvo. „Niet pochýb, kto je víťazom,“ povedal oslavujúcim priaznivcom.

Noboa patrí k najmladším prezidentom na svete

Vo veku 37 rokov je Noboa, syn bohatého podnikateľa s banánmi, jedným z najmladších prezidentov na svete. Hlavou štátu sa stal v októbri 2023, keď v predčasných voľbách tesne zvíťazil takisto nad Gonzálezovou. Tieto voľby sa konali po tom, čo vtedajší prezident Guillermo Lasso už po dvoch rokoch v úrade rozpustil parlament.

Počas Noboovho krátkeho funkčného obdobia krajina zaznamenala výrazný nárast násilia, ktorý súvisí s pašovaním kokaínu zo susednej Kolumbie a Peru do Európy, Austrálie a USA. Počet vrážd vzrástol z 5,8 na 100-tisíc obyvateľov v roku 2017 na súčasných 50,7.

Noboa na to reagoval vyhlásením výnimočného stavu a do boja proti drogovým kartelom nasadil vojakov. Jeho odporcovia ho okrem iného obvinili z vedomého akceptovania porušovania ľudských práv. Gonzálezovú podporuje exilový, no stále vplyvný ľavicový bývalý prezident Rafael Correa. Priaznivcov má predovšetkým v chudobnejších vrstvách spoločnosti a vo svojom rodnom regióne.