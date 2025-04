MIMORIADNY ONLINE Je to strašné! Trump reaguje na útok v Sumy: Zelenský ho pozýva na Ukrajinu

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP, SITA/Pool Photo via AP)

6:45 Budúci nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu po raketovom útoku na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny, pri ktorom zahynulo vyše 30 ľudí, obvinil Rusko z vojnového zločinu. Informovala o tom agentúra DPA.

„To je jednoznačne vojnový zločin, a to závažný vojnový zločin,“ povedal predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v televízii ARD. „To bola len časť toho, čo sa dnes stalo,“ pokračoval Merz. „Boli dve vlny útokov a druhá prišla, keď sa záchranári starali o obete. Podlosť tohto sa už nedá prekonať,“ vyhlásil.

6:43 Maďarský opozičný líder Péter Magyar v nedeľu prisľúbil, že v prípade víťazstva vo voľbách o rok odblokuje miliardy eur z pozastavených eurofondov, aby oživil ekonomiku krajiny. Chce tiež vyhlásiť referendum o tom, či by Ukrajina mala vstúpiť do EÚ. Informovali o tom svetové agentúry.

6:17 Ministri zahraničia krajín EÚ sa dnes budú opäť zaoberať situáciou na Ukrajine, ktorá sa už viac ako tri roky bráni ruskej vojenskej agresii. Ruský raketový útok na ukrajinské mesto Sumy si pritom v nedeľu vyžiadal 34 mŕtvych a vyše stovku zranených. Ukrajina už pred niekoľkými týždňami súhlasila s americkým návrhom na prímerie, Rusko nie a kladie si ďalšie podmienky.

S ministrami sa prostredníctvom videokonferencie ako vždy spojí aj ich ukrajinský náprotivok Andrij Sybiha, aby ich informoval o najnovšom vývoji a naliehavých potrebách Kyjeva.

Trump označil útok v Sumy za hroznú vec

"Myslím, že je to strašné. Bolo mi povedané, že urobili chybu. Ale myslím, že je to hrozná vec," povedal prezident USA novinárom na palube Air Force One, ktorým sa vracal z víkendového pobytu na Floride späť do Washingtonu. Podľa agentúry AFP sa ale Trump vyhol priamemu obvineniu Ruska.

"Raketový útok na Sumy predstavuje jasnú a krutú pripomienku dôvodu, prečo snahy prezidenta Donalda Trumpa pokúsiť sa ukončiť túto strašnú vojnu vstupujú do rozhodujúcej chvíle," cituje AFP Hughesa.

Šéf americkej diplomacie Marco Rubio predtým označil raketový útok na Sumy za desivý. Je to podľa neho tiež tragická pripomienka, prečo sa Trump a jeho administratíva toľko snažia o ukončenie vojny a dosiahnutie trvalého mieru. Taktiež francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že útok ukazuje na naliehavú potrebu prinútiť Rusko k prímeriu.

Generálny tajomník OSN Guterres vyjadril hlboké znepokojenie a šok z útoku, ktorý sa odohral na Kvetnú nedeľu, uviedol hovorca šéfa OSN Stéphane Dujarric. Podľa neho ide o "pokračovanie podobných útokov na ukrajinské mestá z posledných týždňov" s civilnými obeťami a rozsiahlym ničením.

Trump zrejme stráca trpezlivosť s Putinom

Ukrajinský prezident Zelenskyj v nedeľňajšom rozhovore s CBS vyzval Trumpa, aby sa vydal na Ukrajinu a oboznámil sa s ničením, ktoré za sebou necháva ruská agresia. Rozhovor bol predtočený ešte pred útokom na Sumy. Podľa agentúry AFP sa Zelenskyj nepriamo obrátil na šéfa Bieleho domu, keď povedal: "Chceme, aby ste sa prišli pozrieť."

"Ale prosím, kým urobíte akékoľvek rozhodnutie, pred akýmkoľvek vyjednávaním sa príďte pozrieť na ľudí, civilistov, bojovníkov, nemocnice, kostoly, deti, zničených alebo mŕtvych. Choďte a uvidíte a potom postupme s plánom na ukončenie vojny," povedal tiež ukrajinský prezident.

AFP pripomína, že Donald Trump zjavne stráca trpezlivosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý neprijal jeho ponuku na prímerie. Zelenskyj v televíznom rozhovore zopakoval, že Putinovi nemožno veriť a že Trumpovi mnohokrát hovoril, že Putin nikdy nechcel zastaviť vojnu. "Nikdy nechcel, aby sme boli nezávislí. Putin nás chce úplne zničiť," uviedol Zelenskyj.

Na otázku ohľadom výrokov Trumpa, ktorý Zelenského pred časom nazval "diktátorom" a vyhlásil, že vojnu rozpútal Kyjev, si Zelenskyj postrážil, že "v Spojených štátoch prevláda ruský pohľad". "To svedčí o obrovskom vplyve ruskej informačnej politiky v Amerike, na politiku USA a na politický personál," povedal Zelenskyj.

K tragédii v meste Sumy podľa starostu prispelo lajdáctvo vojenského veliteľa

Starosta druhého najväčšieho mesta v Sumskej oblasti Konotop Artem Semenichin obvinil šéfa oblastnej vojenskej správy Volodymyra Arťucha, že poskytol Rusom zámienku na útok na centrum mesta Sumy tým, že tam usporiadal vyznamenávanie ukrajinských vojakov. Rusi potom podľa neho využili príležitosť zaútočiť na "vojenský cieľ", aby zabili čo najväčšie množstvo civilistov. Uviedla to agentúra Unian a ďalšie ukrajinské médiá s odvolaním sa na starostovo video, zverejnené na facebooku.

Sami vojaci podľa Semenichina vyviazli bez šrámu, pretože boli v úkryte. Ruské rakety ale podľa úradov zabili 34 ľudí, vrátane dvoch detí, a ďalších 117, vrátane 15 detí, zranili. Starosta podľa agentúry Unian obvinil "sovietskeho generála Arťucha", že pomohol nepriateľovi ospravedlniť teroristický, genocídny útok proti ľuďom na Ukrajine. Server Ukrajinska pravda napísal, že požiadal o vyjadrenie Arťucha a tiež velenie 117. brigády, ktorej vojaci mali na zhromaždení preberať vyznamenania.

"Rusi použili kazetovú muníciu, aby obetí bolo čo najviac, a to úmyselne, aby ospravedlnili svoju teroristickú agresiu, že ´sa tam zišli vojaci´," citoval starostu server Ukrajinska pravda. Úrady podľa starostu teraz vyšetrujú nielen "genocídny útok" na ukrajinských civilistov, ale tiež sa snažia zistiť, koho napadlo usporiadať zhromaždenie vojakov v centre mesta ležiaceho len 30 kilometrov od línie frontu. Na túto záležitosť podľa starostu osobne dohliada šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyl Maljuk.

"To, čo sa stalo v Sumách, zavinili Rusi. Hlavným terčom boli civilisti, hlavne deti. Ale terčom číslo dva boli vojaci, ktorých fakticky zhromaždil a zhromaždenie schválil šéf oblastnej vojenskej správy Arťuch. Ochrancovia zákona sa tým už zaoberajú," zhrnul Semenichin.