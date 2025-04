Európska únia odmieta ústupky v digitálnych pravidlách: Kompromis s USA vylúčila

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

BRUSEL - Európska únia nemieni pristúpiť na kompromis v oblasti svojich digitálnych pravidiel, aby dosiahla dohodu o obchode s USA, ako to požadujú predstavitelia administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Naznačila to v piatok zverejnenom rozhovore pre európske médiá výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová. Informuje o tom denník The Guardian.