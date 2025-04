Čínske odvetné clá na dovoz z USA vstupujú do platnosti: Peking je otvorený dialógu, ale nenechá sa vydierať

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Andy Wong)

PEKING - Čínske odvetné clá so sadzbou vo výške 84 percent na dovoz z USA vstúpili do platnosti, uviedla dnes agentúra AFP, ktorá tento krok označila za novú etapu v obchodnej vojne rozpútanej Washingtonom a budiacej obavy z globálnej recesie. Americký prezident Donald Trump medzitým ohlásil zvýšenie cla na dovoz čínskeho tovaru do USA na 125 percent.