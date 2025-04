Irán dodal Iraku nové rakety dlhého doletu: Rieši sa bezpečnostné napätie v regióne

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images)

TEHERÁN - Irán v uplynulom týždni dodal nové rakety dlhého doletu spojeneckým ozbrojeným skupinám v Iraku, ktoré sú súčasťou tzv. osi odporu. Tvrdia to regionálne spravodajské zdroje zapojené do monitorovania iránsko-irackej hranice, na ktoré sa v správe odvolali britské noviny The Times. Informuje o tom spravodajský portál The Times of Israel (TOI).