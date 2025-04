Generálny tajomník OSN kritizoval Izrael pre zákaz dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy

António Guterres (Zdroj: TASR/Andreas Gebert/dpa via AP)

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok obvinil Izrael, že blokuje humanitárnu pomoc do Pásma Gazy a neplní svoje povinnosti pri uspokojovaní potrieb palestínskych obyvateľov. Odmietol tiež jeho nový návrh na kontrolu dodávok pomoci do enklávy. Informujú správy agentúr AFP a Reuters.