USA začali priame rokovania s Iránom o jadrovom programe: Teherán to však vidí inak

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Trump o rokovaní s Iránom hovoril po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, s ktorým hovorili tiež o situácii v Pásme Gazy, ktorej obyvatelia by podľa Netanjahua mali mať možnosť odísť, kamkoľvek budú chcieť. Pri spoločnom stretnutí s novinármi v Bielom dome izraelský premiér tiež uviedol, že Izrael pracuje na novej dohode o prepustení rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske teroristické hnutie Hamas.

Oznámenie o priamych rokovaniach s Iránom je podľa agentúry Reuters prekvapujúce vzhľadom na to, že iránski predstavitelia výzvy USA na takéto rokovania verejne a zjavne odmietali. Irán sa už skôr ohradil voči Trumpovej požiadavke, aby o svojom jadrovom programe rokoval priamo, inak bude bombardovaný, hoci Teherán pôvodne ponechal otvorené dvere k nepriamym rokovaniam.

"Vedieme priame rozhovory s Iránom, ktoré sa už začali. Pokračovať budú v sobotu. Máme veľmi veľkú schôdzku a uvidíme, čo sa môže stať," povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni po boku izraelského premiéra. "A myslím, že všetci súhlasia s tým, že dohoda by bola lepšia," povedal Trump. Narážal tak zjavne na možnosť vojenského úderu proti iránskym jadrovým zariadeniam v opačnom prípade. Irán nesmie vlastniť jadrovú zbraň, zdôraznil Trump. Ak rokovania nebudú úspešné, ocitne sa Irán vo "veľkom nebezpečenstve" a bude to pre neho "veľmi zlý deň", dodal.

V roku 2018 Trump odstúpil od pôvodnej dohody

Trump za svojho prvého prezidentského mandátu v roku 2018 odstúpil od pôvodnej dohody z roku 2015, ktorá mala obmedziť iránsky jadrový program výmenou za zrušenie protiiránskych sankcií. Irán neskôr prestal dohodu dodržiavať a začal obohacovať urán na úroveň, ktorá ho približuje k možnej výrobe jadrovej zbrane. Teherán napriek tomu dlhodobo tvrdí, že jeho jadrový program slúži len mierovým účelom.

K situácii v Pásme Gazy Trump povedal, že by rád, aby sa vojna skončila, a že sa tak podľa neho stane "v nie príliš vzdialenej budúcnosti". Na oslobodení izraelských rukojemníkov sa pracuje, ale zabezpečenie prepustenia všetkých rukojemníkov je "dlhý proces", dodal.

Trump tiež zopakoval návrh, s ktorým prišiel už v prvých týždňoch po nástupe do úradu, že by kontrolu nad Pásmom Gazy mali prevziať Spojené štáty. "Mať tam silu, ako sú Spojené štáty, ktoré by Pásmo Gazy kontrolovali a vlastnili, by bolo dobré," povedal Trump tiež novinárom.

Netanjahu uviedol, že s Trumpom o tejto téme debatoval. Prezidentov návrh označil za odvážnu víziu. Povedal tiež, že izraelská vláda je odhodlaná oslobodiť všetkých rukojemníkov. "Ale tiež odstrániť hroznú tyraniu Hamasu v Gaze a umožniť obyvateľom Gazy, aby si slobodne vybrali ísť tam, kam budú chcieť," dodal premiér židovského štátu.

Irán sobotňajšie rozhovory s USA považuje za nepriame, sprostredkovateľom bude Omán

Teherán nadchádzajúce sobotňajšie rozhovory s Washingtonom o iránskom jadrovom programe označuje ako nepriame, keďže sa budú konať za sprostredkovanie Ománu. Podľa agentúry Reuters rokovania ako nepriame v noci na dnes označil iránsky minister zahraničia Abbás Arakčí, naopak americký prezident Donald Trump o nich v pondelok hovoril ako o priamych. Na Trumpovo pondelkové prekvapivé oznámenie ešte pred Arakčím reagoval nemenovaný vysoký iránsky činiteľ, ktorý rozhovory rovnako vyhlásil za nepriame.

"Vedieme priame rozhovory s Iránom, ktoré sa už začali. Pokračovať budú v sobotu. Máme veľmi veľkú schôdzku a uvidíme, čo sa môže stať," povedal v pondelok Trump novinárom v Oválnej pracovni po boku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Arakčie sobotňajšie rozhovory potvrdil a povedal, že nepriame rokovania budú na vysokej úrovni. "Je to príležitosť rovnako ako skúška. Lopta je na americkej strane ihriska," uviedol podľa Reuters.

"Tie rozhovory nebudú priame... budú sprostredkované Ománom," citoval Reuters ešte pred Arakčím nemenovaného vysokého iránskeho predstaviteľa. Omán mnoho rokov slúži ako komunikačný kanál medzi Teheránom a Washingtonom, arabský sultanát totiž udržiava dobré vzťahy s USA i Iránom.

Iránsky server Nournews, ktorý má väzby na iránsku najvyššiu bezpečnostnú radu, označil Trumpovo vyhlásenie o nadchádzajúcom priamom rokovaní za súčasť psychologickej operácie zameranej na ovplyvnenie domácej i medzinárodnej verejnej mienky.