Marcový požiar v nočnom klube v Severnom Macedónsku si vyžiadal už 61 obetí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Armin Durgut)

Poslednou obeťou požiaru je 29-ročný muž, ktorý zomrel v zdravotníckom zariadení v Lite, kde podstupoval liečbu, ozrejmil macedónsky minister zdravotníctva Arben Taravari. Podľa jeho slov tam muža poslali deň po tragédii v kritickom stave s popáleninami tretieho stupňa na 35 percentách tela. „Jeho stav sa od 4. apríla zhoršoval,“ vysvetlil Taravari.

V súčasnosti sú v macedónskych nemocniciach, ako aj v nemocniciach ďalších krajín, umiestnení ešte 76 ranení, z ktorých dvaja sú v kritickom stave. „Dúfam, že sa ich stav zlepší,“ doplnil minister.

Jeden z najničivejších požiarov v nočnom klube v Európe za ostatné roky vypukol v noci na nedeľu 16. marca počas koncertu hip-hopovej skupiny DNK v podniku Pulse v meste Kočani. Na mieste zahynulo 59 ľudí a zranenia utrpelo ďalších približne 200 osôb, z ktorých 115 previezli do nemocníc v zahraničí, keďže miestne zariadenia ich nápor nezvládali. Viacerí boli prevezení do severoeurópskych krajín, ako napríklad do Litvy či Švédska.

Požiar spôsobila zábavná pyrotechnika

Požiar v preplnenom klube spôsobila zábavná pyrotechnika, ktorú v interiéri zapálili návštevníci. Od nej sa chytil strop z horľavého materiálu a následne strecha nočného klubu.

Podľa doterajších zistení sa v klube tiesnilo viac ako 500 ľudí, hoci sa predalo len 250 vstupeniek. Mnohé obete boli ušliapané, keď sa po vypuknutí požiaru tlačili k východom. Prokuratúra uviedla, že prevádzkovateľ klubu porušil početné protipožiarne predpisy - zariadenie okrem iného nedisponovalo dostatkom hasiacich prístrojov a núdzových východov. Objavili sa aj správy, že podnik možno získal povolenie na prevádzku nezákonne. Prokuratúra podozrenia preveruje, podozrivých je vyše 30 ľudí. Ide o najsmrteľnejšiu tragédiu v Severnom Macedónsku od dvoch leteckých nehôd v roku 1993.

Tragédia vyvolala v krajine za ostatné týždne protesty. Ľudia žiadajú vyvodenie zodpovednosti a tiež kroky proti korupcii, ktorej je tragédia vo všeobecnosti pripisovaná.