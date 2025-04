Horor na detskej psychiatrii: Mladé dievčatá pripravovali útek a masovú vraždu! Mrazivé DETAILY ich plánu

(Zdroj: Facebook/Polície ČR, Getty Images)

Dievčatá vo veku od 12 do 17 rokov plánovali útek z uzavretého psychiatrického oddelenia, pričom v pláne mali zabiť nočné sestry aj dve desiatky pacientov. Plán mali premyslený do najmenších detailov, vrátane toho, ako odídu a kde sa schovajú. Keď plán nevyšiel, všetky začali tvrdiť, že to bola len "sranda a taká hra". K incidentu malo dôjsť ešte začiatkom minulého roka, ale polícia o prípade nikdy neinformovala. Súd, ktorý teraz začal, je neverejný, uviedla Mladá fronta DNES.

Policajti i prokurátorka Iva Plšková si od začiatku kládli otázku, či boli deti schopné skutočne vraždiť, nakoniec sú ale podľa denníka presvedčení, že by k vražde došlo. Preto teraz pred súdom za prípravu vraždy stoja dve dievčatá vo veku 16 a 17 rokov, zvyšné štyri nebolo možné kvôli nízkemu veku stíhať.

Detailny plán

V jeden z januárových štvrtkov minulého roka sa dievčatá chceli rozdeliť na dve trojice a najprv odmontovať mreže z okien. Súčasťou ich plánu bolo, že dve z nich oslovia svoju sestru so žiadosťou o tabletky na spanie, aby odviedli pozornosť. Vo chvíli, keď by sa otočila, by ju omráčili jednou z uvoľnených tyčí, zviazali ju a podrezali jej zápästia. Do úst by jej napchali drogy, aby to vyzeralo, že sa predávkovala.

"Následne by jej vzali peniaze a kľúče, vďaka ktorým by sa dostali do kuchyne, kde by vzali nože, vrátili sa späť na oddelenie a pobodali ostatných pacientov, pričom pacientom chceli zlámať kosti a hlavami im hodiť o stenu," opisuje podľa MF DNES v obžalobe liberecká štátna zástupkyňa Iva Plšková.

Dievča, ktoré plán nakoniec prezradilo, vo svojom svedectve uviedlo, že šestica chcela využiť situáciu, že na jednom z oddelení bola nová sestra, ktorá mala mať prvýkrát nočnú zmenu a na druhom oddelení slúžila pomerne stará sestra. „Výpovede svedčia o závere, že obvinené mladistvé svoje slová mienili úplne vážne. Plán hodlali za cenu ľudských životov zrealizovať. Obávali sa možného odhalenia a vo finále aj možných následkov," uzavrela štátna zástupkyňa. Okrem toho sa u jednej z obvinených našla žiletka, ktorou chceli podrezať hrdlo sestre.

Po tomto incidente nemocnica posilnila svoje nočné služby a namiesto dvoch zdravotných sestier má teraz v službe tri.