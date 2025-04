Strana AfD dorovnala vo volebných prieskumoch konzervatívnu úniu CDU/CSU

Alice Weidelová (AfD) (Zdroj: SITA/AP/Michael Probst)

BERLÍN - Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa vyrovnala konzervatívnej únii CDU/CSU a je spolu s ňou vôbec prvýkrát na čele volebných preferencií. Vyplýva to z prieskumu, ktorý dnes zverejnil denník Bild am Sonntag.

AfD, ktorá je označovaná za pravicovo populistickú až krajne pravicovú, v posledných dňoch výrazne posilňovala a teraz dosiahla 24 percent hlasov. Na rovnakú hodnotu o dva percentuálne body klesla podľa barometra agentúry INSA podpora konzervatívnej únie CDU / CSU pravdepodobného budúceho kancelára Friedricha Merza.

Vzostup krajne pravicovej AfD dostáva kandidáta na budúceho nemeckého kancelára Merza pod tlak, a to priamo uprostred koaličných rokovaní, píše agentúra AFP. Je to prvýkrát, čo sa obe strany vyrovnali, znamená to symbolický krok v pokračujúcom vzostupe krajnej pravice v Nemecku, dodáva AFP.

"Ľudia už nechcú ľavicovú vládu, v ktorej si CDU / CSU nechá diktovať svoju politiku od sociálnych demokratov a Zelených. Je čas na skutočný občiansky politický obrat," reagovala v sobotu na sieti X líderka Alternatívy pre Nemecko Alice Weidelová.

Die AfD liegt in den Umfragen mit der Union jetzt gleichauf! Die Bürger wollen keine weitere Linksregierung, in der sich CDU/CSU die Politik von SPD und Grünen diktieren lassen. Es ist Zeit für eine wirkliche bürgerliche Politikwende! pic.twitter.com/XpQUH9AfaP — Alice Weidel (@Alice_Weidel) April 5, 2025

Vo februárových predčasných voľbách do Spolkového snemu konzervatívci zvíťazili s 28,5 percenta hlasov, AfD skončila druhá s 20,8 percenta.