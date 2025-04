Šokujúca predpoveď experta: Trumpov pád sa už začal! Už ho nie je možné zastaviť, má to však háčik

Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Ben Curtis)

Neubehlo ani päť týždňov od toho, čo bol Donald Trump inaugurovaný na svoju druhú prezidentskú funkciu, a už sa zdá, že jeho vláda sa blíži k dramatickému koncu. Americký poradca a politický kritik James Carville varuje pred hroziacim „masívnym zrútením“, ktoré by mohlo prísť už v priebehu niekoľkých týždňov.

Trumpove rozhodnutia poháňajú USA do propasti

Ako píše britský Mirror, všetko nasvedčuje tomu, že ekonomika USA by mohla byť len za mesiac na pokraji kolapsu v dôsledku rozhodnutí, ktoré prijal americký prezident Donald Trump. Podľa Carvillea stačia Trumpovi len tri týždne na to, aby zvrhol svoju krajinu na pokraj záhuby. Už teraz je podľa neho neskoro na to, aby sa tento hroziaci pád zastavil.

„Je to koniec“: Trumpov pád je nezastaviteľný

V rozhovore pre Mediatite komentátor Dan Abrams citoval Carvillea, ktorý vyhlásil:

„Verím, že táto vláda sa do 30 dní dostane priamo do masívneho pádu a najmä v otázke verejnej mienky bude úplne kolabovať. Pád sa už začal, sme v tom. Je to koniec. Súčasné hodnotenia sú najnižšie, aké kedy boli zaznamenané, a ani zďaleka sa nedajú porovnať s tým, čo dosiahli iní prezidenti v podobných obdobiach.“

Celá negatívna predpoveď pre Donalda Trumpa má však jeden háčik. Trumpov kritik James Carville je totiž z tábora amerických demokratov, preto treba jeho slová brať s rezervou. Trumpova vláda je podľa neho na pokraji krachu, a varoval, že platby sociálnych dávok, platy amerických vojakov a pomoc pri katastrofách už nebudú garantované. Pri tom všetkom Trump v kampani nadšene sľuboval, že zlepší život Američanov a spraví ho cenovo dostupnejším.