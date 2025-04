MIMORIADNY ONLINE Rusko útočilo v Charkove! Vpád do Kurskej oblasti je podľa Zelenského úspechom

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Napriek všeobecnému ústupu ukrajinských vojakov z ruskej Kurskej oblasti považuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vpád na územie nepriateľa za úspešný. Uviedol to vo štvrtok v pravidelnom videoposolstve, informuje agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.