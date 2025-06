Baktéria požierajúca mozog vydesila Slovákov! Je zriedkavá, no takmer vždy smrteľná: Na TOTO si dávajte pozor

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Smrteľná baktéria na Slovensku? 11-ročný chlapec zo Záhoria je vo vážnom stave hospitalizovaný v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Zistili u neho baktériu požierajúcu mozog. Zatiaľ nie je jasné, kde sa nakazil nebezpečnou baktériou, no navštívil obľúbené kúpalisko Vadaš v Štúrove. Z dôvodom preventívnych opatrení je tak areál termálneho kúpaliska od nedele (15. 6.) do pondelka (16. 6.) vrátane zatvorený.

Nariadilto Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch. Dôvodom zatvorenia Vadaš Thermal Resortu je prebiehajúce zisťovanie prítomnosti špeciálnej baktérie, ktorá zatiaľ nebola potvrdená. Všetky doteraz odobraté vzorky bazénových vôd nepotvrdili výskyt žiadnych baktérií, informovala Lívia Németh, vedúca marketingu kúpaliska. Chlapec bol na kúpalisku v Štúrove už začiatkom júna, voda v bazénoch sa odvtedy niekoľkokrát menila, poznamenala Németh. Podľa jej slov žiadny ďalší podobný prípad u návštevníkov kúpaliska zaznamenaný nebol.

Kde sa améba vyskytuje a aké sú prvé príznaky infekcie?

Infekcia mozgu mikroorganizmom všeobecne známym ako "améba požierajúca mozog", je veľmi zriedkavá, no môže byť smrteľná, uvádzajú odborníci na portáli ScienceAlert. Dotyčný patogén sa nazýva Naegleria fowleri. Môže spôsobiť často nevyliečiteľnú infekciu nazývanú primárna amébová meningoencefalitída. Toto ochorenie spôsobilo stovky smrteľných infekcií v niekoľkých krajinách. Najčastejšie sú postihnutí mladí muži a priemerný vek infikovaných je 12 rokov. Tento patogén je mikroskopický jednobunkový organizmus, ktorý sa bežne vyskytuje v sladkých vodách, pričom sa mu darí vo vyšších teplotách vody v rozmedzí od 25 °C do 40 °C.

Môže žiť v teplých sladkých vodách, riekach, horúcich prameňoch, potokoch, bazénoch alebo jazerách. Neprežije v slanej vode ani v správne dezinfikovanej sladkej vode s chlórom. To zahŕňa chlorované mestské vodovody, ktoré sú dezinfikované a dôkladne testované, aby sa zabezpečilo, že žiadne patogény vrátane améby nemôžu prežiť. Táto voda je bezpečná na všetky použitia vrátane kúpania a sprchovania. Infekcie sú veľmi zriedkavé, ale sú smrteľne vážne, pretože infekciu prežilo len niekoľko ľudí.

Toto ochorenie má veľmi nezvyčajnú cestu infekcie. Nemôžete sa nakaziť pitím kontaminovanej vody. Môže infikovať mozog osoby len vtedy, keď sa voda vdýchne do nosa a nosových priechodov. To umožňuje amébe prejsť cez nosové tkanivo a infikovať mozog a centrálny nervový systém. Ľudia sa smrteľne nakazili vyplachovaním nosových dutín vodou, ktorá obsahovala amébu. Na takéto nosové výplachy by sa mala používať len vhodne sterilizovaná voda, varujú odborníci.

Niektoré z prvých príznakov infekcie sú bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, horúčka a stuhnutosť šije. Po expozícii amébe môže trvať niekoľko dní, kým sa infekcia vyvinie. Ak niekto trpí týmito príznakmi po vystavení potenciálne kontaminovaným vodám, je potrebná urgentná lekárska pomoc. Hoci miera prežitia je menej ako 5 %, existujú zriedkavé prípady, keď rýchla lekárska pomoc pomohla infikovanej osobe prežiť.

Odborníci radia, že ak má človek akékoľvek pochybnosti, je najbezpečnejšie predpokladať, že améba je v týchto vodných zdrojoch prítomná. Stále vo vode môžete plávať, ale nikdy neponárajte hlavu pod vodu. Dávajte pozor, aby vám do nosa nevnikla žiadna voda. To môže byť ťažké pre deti, ktoré sa často zapájajú do hier, veľa špliechajú a skáču alebo sa potápajú do vody. Vtedy je riziko vniknutia vody do nosa vysoké.

Vysoká miera úmrtnosti

Amébu prvýkrát objavili lekárski vedci v Južnej Austrálii v 60. rokoch 20. storočia po niekoľkých záhadných úmrtiach na nezvyčajnú formu meningitídy v 50. rokoch. Spojené štáty zaznamenali viac prípadov ako ktorákoľvek iná krajina, no pravdepodobne preto, že vedú podrobné záznamy a pravidelne poskytujú správy o týchto typoch infekcií. Podľa amerických Centier pre kontrolu chorôb zo 164 hlásených prípadov (1962 až 2023) v USA prežili len štyria ľudia. To je miera úmrtnosti 97,5 %. Austrália zaznamenala do roku 2018 podľa globálneho prehľadu 22 prípadov. Od roku 2000 boli hlásené štyri potvrdené prípady z Queenslandu.

Hoci améba vo všeobecnosti prežíva vo vodách v teplom podnebí, infikovala ľudí aj v horúcich vodách v chladnejších prostrediach. V roku 1978 sa smrteľne nakazilo dievča po plávaní v geotermálnych kúpeľoch postavených Rimanmi v anglickom meste Bath. Kúpele sú odvtedy pre plavcov zatvorené. Aj v Austrálii bolo jazero Liddell v údolí Hunter v Novom Južnom Walese v roku 2016 uzavreté pre verejnosť po zistení améby. Vody jazera boli umelo teplé, pretože sa používali na chladenie uhoľnej elektrárne, ktorá je teraz zatvorená.

Ak uvažujete o plávaní v sladkovodnom bazéne, uistite sa, že je dobre udržiavaný a dezinfikovaný správnym množstvom chlóru, radia odborníci. To zabraňuje prežitiu améby a robí dobre udržiavaný, dezinfikovaný bazén bezpečným na plávanie. Deti sú obzvlášť zraniteľné. Ak je to možné, vyberte si plávanie v dobre udržiavaných a chlórovaných bazénoch, v sladkovodných zdrojoch neponárajte hlavu pod vodu.