Českí poľnohospodári vyzvali Fialu, aby sprísnil opatrenia proti zavlečeniu SLAK

PRAHA - Agrárna komora (AK) ČR v stredu vyzvala českého premiéra Petra Fialu, aby jeho vláda prijala ďalšie preventívne opatrenia proti zavlečeniu slintačky a krívačky do ČR. Požaduje napríklad kontroly na hraniciach so všetkými susednými štátmi či individuálnu kontrolu a dôkladnú dezinfekciu všetkých vozidiel, ktoré do Česka prichádzajú zo SR. AK ČR to v stredu uviedla na svojom webe, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Podľa prezidenta komory Jana Doležala sú dôkladné preventívne opatrenia v tejto chvíli zásadné. Komora opakovane vyzvala chovateľov, aby dodržiavali pokyny Štátnej veterinárnej správy (SVS) ČR. „Vzhľadom na to, že šírenie nákazy by bolo následne likvidačné pre celé chovy dobytka, ošípaných a oviec, vyzvali sme predsedu vlády Petra Fialu na zavedenie ďalších opatrení,“ uviedol Doležal.

Okrem maximálnej ochrany hraníc so všetkými susednými krajinami komora požaduje od vlády, aby zaviedla plošný zákaz dovozu a transportu živých hospodárskych zvierat do ČR alebo cez jej územie zo všetkých susedných krajín. Chcela by tiež, aby sa požiadavka na kontroly vzoriek mlieka vzťahovala aj na chovy v SR v tých regiónoch, ktoré susedia s Českom. Okrem toho napríklad chce, aby sa situácia riešila na úrovni Európskej komisie a bola iniciovaná pomoc postihnutým krajinám s usmrcovaním zvierat. Požiadavky Agrárnej komory ČR podporil aj Poľnohospodársky zväz ČR, Potravinárska komora ČR a Iniciatíva poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov.

Chovatelia zvyšujú ochranu, vláda zvažuje nasadenie armády

Českí chovatelia podľa Doležala robia pre prevenciu pred šírením nákazy, čo je v ich silách. „Hneď na začiatku zrušili akcie pre verejnosť, nepúšťajú do chovov nepovolané osoby, pri vstupe či vjazde do areálu inštalujú dezinfekčné rohože pre pracovníkov a dezinfekčné vane pre vozidlá,... dohliadajú na to, aby sa krmivá a voda nedostali do kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami, a dodržiavajú mnoho ďalších opatrení," priblížil situáciu v Česku prezident komory. Vláda v stredu na svojom pravidelnom zasadnutí rozhoduje o nasadení príslušníkov armády, ktorí by ešte tento týždeň mali začať pomáhať s kontrolami na vybraných hraničných priechodoch.