Lagardová upozorňuje: Obchodná politika Donalda Trumpa negatívne zasiahne globálne hospodárstvo

Christine Lagardová (Zdroj: SITA)

Trumpova administratíva oznámi v stredu „recipročné clá“, ktoré zasiahnu všetky štáty uplatňujúce clá na americké výrobky. To sú ďalšie clá po tom, čo Trump rozhodol o samostatných clách na dovoz tovarov z Kanady, Mexika a Číny, clách na dovoz hliníka a ocele a najnovšie o clách na dovoz áut, ktoré by mali vstúpiť do platnosti 3. apríla.

„Bude to mať negatívne následky pre celý svet, pričom intenzita a trvanie negatívneho vplyvu budú závisieť od rozsahu ciel, počtu zasiahnutých produktov, obdobia platnosti ciel, ako aj od toho, či dôjde k rokovaniam, alebo nie,“ povedala Lagardová v rozhovore pre írsku rozhlasovú stanicu Newstalk. Podľa šéfky ECB totiž clá a eskalácia sporov veľmi často vedú k rokovacím stolom a nakoniec k zrušeniu aspoň niektorých z obchodných bariér.

Lagardová pricestovala do Dublinu, aby si prevzala ocenenie pomenované po Petrovi Sutherlandovi, bývalom šéfovi Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorý, ako povedala, by sa „obracal v hrobe, keby vedel, čo sa v súčasnosti deje“. Dodala, že si nespomína, že by v minulosti použila slovo neistota tak často ako za posledné týždne. V súčasnosti totiž nikto do posledného dňa netuší, s čím USA prídu, uviedla šéfka ECB.