USA v šoku: Exmanažéra Bloombergu našli aj s jeho manželkou a dcérou mŕtvych! Polícia o prípade mlčí

Richard Samarel s manželkou Linou (Zdroj: Facebook/Lina M Zapata)

Znepokojený sused sa v piatok 28. marca dopoludnia obrátil na tiesňovú linku. Niečo v dome rodiny Samarelových nepôsobilo správne. Príchod polície sa však mierne oneskoril kvôli jazykovej bariére medzi volajúcim a operátorom. Keď sa nakoniec dostali dnu, čakalo ich mrazivé odhalenie – traja členovia rodiny boli mŕtvi.

Úrady spočiatku nezverejnili ich totožnosť, pretože dve školopovinné deti o tragédii ešte netušili. Príčina smrti zostáva zatiaľ utajená. „Momentálne nemáme dôvod domnievať sa, že verejnosť je v nebezpečenstve,“ uviedla polícia v oficiálnom vyhlásení.

Zástupcovia šerifa zároveň apelovali na médiá a verejnosť, aby sa zdržali nepodložených špekulácií. „Prosíme o citlivosť pri informovaní o tejto tragédii, či už v médiách, alebo na sociálnych sieťach,“ odkázal predstaviteľ úradu šerifa pre televíziu FOX News.

Samarelovi boli v miestnej komunite dobre známi a obľúbení. Richard, medzi priateľmi známy ako Rick, pochádzal z New Jersey a pracoval ako manažér v spoločnosti Bloomberg. Mal povahu vtipkára, rád hrával šachy, sledoval futbal a každý voľný víkend trávil so svojou rodinou. Lina, rodená Kolumbijčanka, bola zdravotná sestra a psychoterapeutka, ktorá pomáhala vojnovým veteránom vyrovnať sa s traumami. Ich dcéra Samantha bola inteligentná a láskavá školáčka so slabosťou pre zvieratá. „Rick zanechal dedičstvo plné lásky, smiechu a krásnych spomienok,“ uvádza rodinný nekrológ.

Presné okolnosti tragédie zatiaľ nie sú známe. Úrady nekomentovali, či išlo o nešťastnú náhodu, násilný čin alebo samovraždu. „Aby sme predišli špekuláciám, čoskoro vydáme podrobné tlačové vyhlásenie,“ oznámila kancelária šerifa.