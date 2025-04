Fínsky prezident si zahral golf s Trumpom: Prezradil detaily! Šéf Bieleho domu stráca trpezlivosť s Putinom

Donald Trump a Alexander Stubb si zahrali golf. (Zdroj: V)

Trumpov hnev a frustrácia

„V Trumpových slovách bola kombinácia netrpezlivosti a náznaku frustrácie,“ opísal Stubb atmosféru počas golfového zápasu s americkým prezidentom pre Sky News. Počas víkendu sa stretli v rezidencii Mar-a-Lago na Floride, kde diskutovali o možnom prímerí na Ukrajine.

„Rozprávali sme sa o možnostiach prímeria a Trumpovej rastúcej frustrácii z toho, že Rusko doteraz nepristúpilo na žiadne záväzky,“ povedal Stubb. Podľa neho je Trump jediný svetový líder, ktorý môže presadiť mier. „Putin sa totiž bojí len jeho,“ vyhlásil fínsky prezident a naznačil, že Trump je unavený z neúspešných rokovaní s Moskvou.

Odmietnutie návrhu na 30-dňové prímerie zo strany Kremľa vraj zásadne zmenilo situáciu. „Nedávne kroky Ruska ukázali, že dôvera v mierový proces sa výrazne oslabila,“ dodal Stubb. Navrhol, aby bol termín na prijatie prímeria stanovený do Veľkej noci – ak by Moskva odmietla, Stubb by podporil „kolosálne sankcie“ voči Rusku.

Trump hrozí tvrdými opatreniami

Trump ešte predtým v rozhovore pre NBC News vyhlásil, že je na Putina „veľmi nahnevaný a podráždený“. „Ak sa nedohodneme na zastavení krviprelievania na Ukrajine a usúdim, že je to chyba Ruska, uvalím sekundárne clá na ruskú ropu – na všetku ruskú ropu,“ varoval Trump.

Kremeľ reaguje: Putin je otvorený rozhovorom

Moskva okamžite zareagovala na Trumpove slová. „Toto tvrdenie bolo uvedené v parafráze, nešlo o priamu citáciu,“ uviedli ruské štátne médiá s odvolaním sa na Sky News.

Podľa Kremľa USA a Rusko naďalej spolupracujú na „neurčitých plánoch na mierové urovnanie konfliktu na Ukrajine“. „Prezident Putin zostáva otvorený rozhovorom so svojím americkým náprotivkom. Telefonát môže byť okamžite zorganizovaný, ak to bude potrebné,“ tvrdia predstavitelia Kremľa. V najbližších dňoch však žiadne oficiálne rokovania naplánované nie sú.