Macron bude rokovať s lídrami Egypta a Jordánska o konflikte v Pásme Gazy

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu oznámil, že zorganizuje trojstranný summit ohľadom situácie v Pásme Gazy spolu s jeho egyptským náprotivkom Abdalom Fattáhom Sísím a jordánskym kráľom Abdalláhom II. Summit by sa mal uskutočniť počas jeho návštevy Káhiry v pondelok, informuje správa agentúry AFP.

„V reakcii na núdzovú situáciu v Pásme Gazy a počas mojej návštevy Egypta na pozvanie prezidenta Sísího sa uskutoční trojstranný summit s egyptským prezidentom a jordánskym kráľom,“ napísal Macron na platformu X.

Francúzsky prezident by mal do Káhiry pricestovať už v nedeľu večer, kde bude v pondelok rokovať so Sísím. V utorok navštívi Macron egyptský prístav Aríš neďaleko Pásma Gazy s cieľom zdôrazniť obavy z konfliktu prebiehajúceho v tejto palestínskej enkláve medzi militantným hnutím Hamas a Izraelom. Zahraničnou cestou chce tiež vyjadriť podporu prímeriu a mierovému riešeniu.