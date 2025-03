Dohoda pod drobnohľadom USA: Libanon musí konať proti Hizballáhu, varuje americká diplomacia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Omar Albam)

BEJRÚT - Libanon musí zabezpečiť odzbrojenie militantného hnutia Hizballáh, k čomu sa zaviazal v rámci vlaňajšej novembrovej dohody o prímerí s Izraelom, ktorú obom krajinám sprostredkovali aj Spojené štáty. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra AFP.

Izrael a Libanon sa na podmienkach prímeria dohodli v novembri 2024. Tento týždeň však boli z Libanonu dvakrát vypálené rakety na územie Izraela, na čo ten zase reagoval náletmi na Bejrút, pripomína AFP. Išlo o prvý izraelský útok tohto druhu od začiatku prímeria, ktoré v novembri minulého roka do značnej miery zastavilo nepriateľské akcie medzi Izraelom a Hizballáhom.

Iránom podporovaný Hizballáh predošlú raketovú paľbu zo svojej strany poprel. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však v piatok varoval, že jeho krajina bude v prípade akejkoľvek hrozby pokračovať v útokoch na celé územie Libanonu. Izrael sa zároveň zaviazal na útoky Hizballáhu reagovať tak, aby "presadil prímerie".

Hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Tammy Bruceová následne uviedla, že Washington tento izraelský postoj podporuje. „Dôvodom, prečo došlo k akýmkoľvek (izraelským) útokom, je to, že teroristi vypálili na Izrael rakety z Libanonu... To je porušením prímeria,“ uviedla Bruceová. „V rámci dohody o zastavení nepriateľských akcií je libanonská vláda zodpovedná za odzbrojenie Hizballáhu a my očakávame, že libanonské ozbrojené sily týchto teroristov odzbroja, aby zabránili ďalším bojom,“ povedala.