Žena sa zastavila na kávu a zistila, že je milionárka: Neverila vlastným očiam... Musela som si sadnúť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - O tom, že Česko má milionárku, informovala spoločnosť Sázka ešte v polovici marca. Žena zvolila náhodné čísla, ktoré jej v hre Eurojackpot vyniesli viac ako 20 miliónov českých korún (vyše 900-tisíc eur). Dozvedela sa to až po týždni, keď sa zastavila na čerpacej stanici na kávu a skontrolovala si tiket. Keď to uvidela, neverila vlastným očiam.

Žena z Plzeňska sa ako obvykle zastavila na benzínke, aby si kúpila kávu. Počas toho si spomenula, že pri sebe má neskontrolovaný tiket z predchádzajúceho týždňa, ktorý sa rozhodla preveriť, či niečo nevyhrala, píše portál tn.cz. Do Eurojackpotu vsádzala pravidelne dlhé roky a vždy vyhrávala len menšie čiastky, maximálne pár stoviek korún. Najčastejšie tipovala náhodné čísla.

"Terminál zahral nejakú zvláštnu melódiu a ja som sa zľakla. Potom mi predavačka napísala čiastku na lístoček a podala mi ho. Keď som si prečítala 23 010 414 korún, v prvej chvíli som neverila vlastným očiam," popísala moment, kedy sa dozvedela o výhre. "Prvý pocit bol hrozne zvláštny. Hlavou mi bežalo len: To nie je možné. Srdce mi tĺklo ako o preteky, až som si musela sadnúť. Doma už na mňa čakali deti, a keď som im to povedala, neudržala som slzy. V tej chvíli mi to všetko došlo," pokračovala.

Opisuje, že stále, keď si na to spomenie, sa jej rozbúši srdce. "Plány zatiaľ nemám jasné, ale určite chcem podporiť svoje deti a celú rodinu. Tá je pre mňa najdôležitejšia," dodala a so smiechom prezradila, že si hneď dala za dva štamperlíky vaječného likéru. Od lotériovej spoločnosti si vyžiadala kópiu víťazného tiketu, aby si ho mohla nechať vystaviť doma v rámiku. O zmene zamestnania zatiaľ nepremýšľa, ale vzhľadom na to, že jej práca je fyzicky náročná, rada by si v budúcnosti dopriala viac pokoja, a tak dúfa, že sa jej podarí rozumne investovať. Prestávku od stávkovania neplánuje. "Už mám vsadené na ďalšie žrebovanie," vyhlásila.