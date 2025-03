Viceprezident USA Vance navštívi Grónsko: Ideme sa pozrieť, ako to tam vyzerá, uviedol

Americký viceprezident J.D. Vance (Zdroj: SITA/AP/Mark Schiefelbein)

NUUK - Americký viceprezident J.D. Vance dnes spolu s manželkou navštívi Grónsko, o ktorého pripojení k Spojeným štátom od januárového nástupu do Bieleho domu opakovane hovorí prezident Donald Trump. Návšteva mala pôvodne trvať od štvrtka do soboty, nakoniec ale bude jednodňový a program delegácie sa obmedzí na americkú základňu Pituffik na severozápade ostrova. Grónsko je autonómnou oblasťou Dánskeho kráľovstva a Kodaň pôvodný plán na nezvanú trojdňovú návštevu vnímala ako neprijateľný nátlak.

Najväčší ostrov sveta chcela pôvodne navštíviť viceprezidentova manželka Usha Vanceová v sprievode Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Mikea Waltza a ministra energetiky Chrisa Wrighta. Biely dom cestu plánoval na tri dni, súčasťou mali byť okrem iného prehliadka významných a pamiatkových miest, návšteva hlavného mesta Nuuk a tiež sledovanie pretekov psích záprahov. V utorok ale Vance oznámil, že nechce, aby si jeho žena "všetku zábavu užila sama", preto sa k jej ceste do Grónska pripája. Dodal, že cieľom bude vojenská základňa Pituffik, ktorá je dôležitá pre americký systém včasnej výstrahy pred možným útokom medzikontinentálnych balistických rakiet. "Teším sa na piatkovú návštevu Grónska... Ideme sa pozrieť, ako to tam vyzerá," povedal Vance vo videu zverejnenom na sieti X. "Hovorím za prezidenta Trumpa, chceme posilniť bezpečnosť obyvateľov Grónska, pretože si myslíme, že je to dôležité pre ochranu bezpečnosti celého sveta," vyhlásil viceprezident.

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP — JD Vance (@JDVance) March 25, 2025

Kontroverzná návšteva sa koná v čase, keď sa formuje nová vláda

Kontroverzná návšteva sa koná v čase, keď sa v Grónsku po parlamentných voľbách len formuje nová vláda a na budúci týždeň sa tam navyše uskutočnia obecné voľby. Reuters pripomína, že drvivá väčšina Gróňanov sa odmieta stať súčasťou USA a v posledných týždňoch sa na ostrove uskutočnili protiamerické demonštrácie, ktoré patrili k najväčším protestom v jeho histórii. "Táto návšteva rozhodne nie je o tom, čo Grónsko potrebuje alebo chce," upozornila v utorok dánska premiérka Mette Frederiksenová. "Prezident Trump to myslí vážne. Chce Grónsko. Preto táto návšteva nemôže byť vnímaná nezávisle od čohokoľvek ďalšieho," zdôraznila ešte pred oznámenou zmenou programu. Trump tento týždeň však opäť zopakoval svoj zámer ostrov bohatý na nerastné suroviny získať. "Potrebujeme Grónsko pre národnú bezpečnosť a medzinárodnú bezpečnosť. Takže si myslím, že zájdeme tak ďaleko, ako bude treba. Potrebujeme Grónsko a svet, vrátane Dánska, potrebuje, aby sme mali Grónsko," vyhlásil prezident v stredu k novinárom v Bielom dome.