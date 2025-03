Anonymous sú späť: Vyhlásili kybernetickú vojnu! Cieľom je Donald Trump a Elon Musk

Donald Trump a Elon Musk (Zdroj: TASR/AP Photo)

Výzva pre aktivistov a hackerov

Anonymous vo svojom vyhlásení vyzvali aktivistov a hackerov z celého sveta, aby sa spojili a demonštrovali „silu ľudu“. Ako zdôraznili, ich cieľom je boj proti politickej korupcii, odhalenie neetických praktík a vyvolanie verejnej diskusie o integrite politických predstaviteľov USA.

„Vyhlásenie operácie Dreadnaught predstavuje odvážnu eskaláciu aktivít Anonymous, ktoré sa výslovne zameriavajú na politické elity v Spojených štátoch,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku skupiny.

„Táto operácia je motivovaná obvineniami z pochybení a nedostatku zodpovednosti niektorých amerických politikov. Naším cieľom je odhaliť ich neetické správanie a podnietiť verejnú diskusiu o politickej integrite.“

Tvrdé obvinenia voči Trumpovi a Muskovi

Na webovej stránke operácie Anonymous jasne deklarujú svoj postoj: „Sme tu, aby sme bojovali proti fašizmu, ktorý v Amerike zapustil korene.“ V ostro formulovanom vyhlásení sa nevyhýbajú tvrdým obvineniam na adresu Republikánskej strany, hnutia MAGA, Trumpa a Muska.

„Sú to imbecili, opití mocou, ktorí si užívajú, keď môžu utláčať ostatných. Američania pre to trpia. Svet pre to trpí. Sú to jedni z najhorších ľudí na planéte, posadnutí túžbou ničiť ju aj všetkých na nej. Chýba im morálka, empatia, obyčajná slušnosť a akékoľvek vedomie, že sme súčasťou jednej komunity. Nie sú kráľmi. Nehovoria za ľudí. Budú odstránení.“

Anonymous tak svojim vyhlásením nielenže vyhlásili kybernetickú vojnu americkým politickým elitám, ale aj jasne naznačili, že sú pripravení zasiahnuť proti tým, ktorých považujú za hrozbu pre spoločnosť.