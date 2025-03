Vrah, ktorý brutálne zabil dvoch študentov žiada odškodné: Neuveríte aký ma dôvod, zvaľuje to na duševnú traumu!

Nigel Farmer v roku 2008 zavraždil dvoch študentov mimoriadne brutálnym spôsobom (Zdroj: The Sun)

Nigel Farmer (49), ktorý v roku 2008 zabil dvoch študentov mimoriadne brutálnym spôsobom žaluje personál väznice. Väznený dlhé roky vo väznici Full Sutton v Yorku sa sťažuje, že sa jeho duševné zdravie zhoršilo po tom, čo mu personál zničil jeho obľúbenú formu zábavy, konzolu Xbox. Žiada od nich náhradu škody ako aj ujmu, informuje Daily Mail.

Žaloba pristála na súde okresu Central London. Svoje svedectvo nahral na videozáznam, no cez sudkyňu žaloba neprešla. Nemal ani dostatok dôkazov na to, že mu škodu spôsobili policajti pri rutinnej prehliadke. A hoci s ním sudkyňa súcitila, uviedla, že dôkaz nebol dostatočný na to, aby jednoznačne mohli určiť, že konzola sa pokazila ich pričinením.

Francúzski študenti Laurent Bonom a Gabriel Ferez boli Nigelom najskôr mučení, potom ich bodnými ranami usmrtil a miesto vraždy podpálil. V tom čase dokonca volal svojmu priateľovi a svojím zločinom sa „pochválil“. Úrady označili vraždu za mimoriadne brutálnu a prirovnali ju ku „orgiám krviprelievania“.