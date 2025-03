Istanbulský starosta Imamoglu poprel obvinenia z terorizmu: Vyplýva to zo súdnych spisov

(Zdroj: Getty Images)

Imamogla, ktorý je hlavným politickým rivalom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zadržali v stredu pred úsvitom stovky policajtov za údajnú korupciu a terorizmus. Došlo k tomu štyri dni pred tým, ako mal byť nominovaný za prezidentského kandidáta opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) vo voľbách, ktoré by sa v Turecku mali konať v roku 2028.

"Počas dnešného výsluchu vidím, že ja a moji kolegovia sme vystavení nepredstaviteľným obvineniam a ohováraniu," povedal Imamoglu na svoju obhajobu pri výsluchu na protiteroristickej polícii. "Je nevyhnutné, aby sa naša krajina čo najskôr zbavila tejto mentality, ktorá si myslí, že je oprávnená urobiť všetko na ochranu (svojho) postavenia," povedal Imamoglu v skrytej narážke na Erdogana, píše Reuters.

Jeden z právnikov starostu ešte v piatok povedal, že Imamoglu popiera všetky obvinenia. Imamoglu by sa mal ešte v sobotu postaviť pred súd, ktorý rozhodne o jeho oslobodení či prípadnom uväznení až do začiatku súdneho procesu. Zadržanie Imamogla vyvolalo v Turecku rozsiahle protesty. Státisíce ľudí vyšli v piatok neskoro večer už tretí deň po sebe do ulíc po celej krajine, čo vyvolalo strety s políciou v troch najväčších mestách - Istanbule, hlavnom meste Ankara a západnom pobrežnom meste Izmir. Polícia tam použila na rozohnanie demonštrantov slzotvorný plyn, gumové projektily a vodné delo. Ministerstvo vnútra oznámilo, že počas piatkových protestov polícia zadržala 343 ľudí.