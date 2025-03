Bývalý český premiér skončil všetkým na smiech: Neuveríte ako ho odfotili, TÁTO fotografia cestuje sociálnymi sieťami!

Jiří Paroubek a Róbert Fico (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Ranné teploty sa nielen na Slovensku ale aj v Česku pohybujú ešte v nízkych hodnotách a zrejme aj tento fakt prinútil bývalého českého premiéra vytiahnuť pomerne zvláštny odev. Jiří Paroubek bol v električke odfotený cestujúc ako bežný občan vo vetrovke, ktorá pripomína skôr spací vak ako zimnú vetrovku, upozornil český web extra.cz.

Páperová vetrovka ku kotníkom sa ale niektorým komentujúcim na mužovi v rokoch zrejme nepáči. "Stretol som sexi mozog v spacáku. Svet už nebude rovnaký,“ zdieľal ako prvý fotografiu premiéra český herec Filip Rajmont. Pod príspevkom sa ale strhla doslova vlna kritiky a expremiér sa stal obrovským terčom posmechu.

„Prečo preboha cestuje v spacáku?“, znie jeden z komentárov, iný zase pridal, že politik mu pripomína skôr „Elzu z ľadového kráľovstva“. Ďalší komentujúci sa zase pozastavili, kde takúto dlhú vetrovku vôbec kúpil. Medzi kritikmi sa ale našli aj takí, ktorí tento skutok považujú za zásah do súkromia. „Fotiť ho bez súhlasu mi nepríde v poriadku. Nie je to vtipné,“ uviedla ďalšia komentujúca. Verejné zosmiešňovanie by zrejme nechcel zažiť nikto, no ako bývalý premiér sám priznal, verejnou dopravou nemá problém cestovať a ako dôchodca ju má dokonca už zdarma.