PEKLO za dverami detskej izby! Brat osem rokov znásilňoval malú sestru: Tvrdí, že bol nepríčetný

Mladík osem rokov znásilňoval svoju maloletú sestru. Všetko sa odohrávalo v dome, kde rodina bývala, a to od bližšie neurčenej doby roku 2016 do augusta 2021. Obžalovaný využil bezbrannosť sestry a znásilňoval ju od jej ôsmich do trinástich rokov. Púšťal ju pri tom na mobile a v počítači filmy s pornografickou tematikou. Rovnako si počínal už aj tri roky predtým, kedy bol ale neplnoletý. O prípade píše portál Novinky.cz.

Pred olomouckým krajským súdom mladík stál "iba" kvôli skutkom, ktoré spáchal počas piatich rokov. Začal s tým, keď mal dvanásť, a preto nebol za svoje konanie z tej doby trestne zodpovedný. O bžalovaný sa voči verdiktu odvolal, hoci na krajskom súde vyhlásil vinu a ten to prijal. Svoje konanie nespochybňoval, tvrdil ale, že konal v nepríčetnom stave.

Mladík žiadal zbavenia obžaloby

Na Vrchnom súde v Olomouci sa vo štvrtok (20. 3.) domáhal zrušenia pôvodného verdiktu a zbavenia obžaloby, prípadne nižšieho podmieneného trestu pod spodnú hranicu základnej sadzby, ktorá je päť až 12 rokov. Obhajoba tvrdila, že boli porušené jeho práva na spravodlivý proces. Mladík vraj nebol dostatočne dôkladne poučený o tom, aké má vyhlásenie viny pre neho dôsledky. Na súde však neuspel, jeho odvolanie zamietol ako nedôvodné. Znížil mu len sumu, ktorú musí sestre uhradiť ako nemajetkovú ujmu, a to z 500-tisíc na 370-tisíc českých korún (cca 14 800 eur).