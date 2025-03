Nemecko po 13 rokoch opäť otvorilo svoje veľvyslanectvo v sýrskej metropole Damask

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

Nemeckú ambasádu oficiálne otvorila ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas návštevy hlavného mesta Sýrie. Vzhľadom na neistú bezpečnostnú situáciu sa konzulárne záležitosti a víza budú naďalej vybavovať z libanonského Bejrútu, zatiaľ čo v Damasku bude pôsobiť malý diplomatický tím, ozrejmila ministerka. Úrad sa uzavrel v roku 2012, keď sa v krajine začala občianska vojna. Rozhodnutie Berlína predstavuje zásadný posun v obnove vzťahov oboch krajín. V Nemecku žije viac ako milión Sýrčanov, ktorí zo Sýrie utiekli počas občianskeho konfliktu.

"Nový politický začiatok medzi Európou a Sýriou, medzi Nemeckom a Sýriou, je možný," povedala Baerbocková, no pripomenula, že si to bude vyžadovať jasné záväzky na zabezpečenie slobody, bezpečnosti a rovnakých príležitostí pre všetkých Sýrčanov bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod či náboženstvo. Zároveň potvrdila záväzok Nemecka naďalej poskytovať humanitárnu pomoc krajine a naznačila aj možné zmiernenie sankcií pri splnení istých podmienok, píše DPA.

Prechodná vláda pod vedením prezidenta Šara sa snaží obnoviť krajinu

Asad v Sýrii vládol viac ako dve desaťročia, no po minuloročnej rýchlej ofenzíve HTS bol nútený utiecť do Ruska, ktoré jeho režim podporovalo. Odvtedy sa nová prechodná vláda pod vedením prezidenta Ahmada Šara snaží obnoviť bezpečnosť a oživiť hospodárstvo. Baerbocková sa počas svojej druhej návštevy Sýrie od Asadovho zvrhnutia vo štvrtok stretne aj so Šarom.