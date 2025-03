Trump podpíše dekrét, ktorého cieľom je zrušiť ministerstvo školstva

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump by mal vo štvrtok podpísať výkonné nariadenie, ktorého cieľom je zrušiť ministerstvo školstva, uviedli podľa agentúr AP a Reuters predstavitelia Bieleho domu. Trump opatrenie avizoval počas svojej predvolebnej kampane, no kritizujú ho zástupcovia viacerých štátov a organizácie naprieč USA.

Podľa Bieleho domu nariadi Trump ministerke školstva Linde McMahonovej "podniknúť všetky potrebné kroky na uľahčenie zrušenia (ministerstva) školstva a vrátenie právomocí v oblasti vzdelávania štátom, pričom bude naďalej zabezpečovať efektívne a neprerušené poskytovanie služieb, programov a výhod, na ktoré sa Američania spoliehajú". Dekrét tiež údajne nariaďuje, aby akékoľvek programy a aktivity, na ktoré bude federálna vláda finančne prispievať, "nepodporovali programy rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DEI) alebo rodovú ideológiu". Podľa Bieleho domu ministerstvo od svojho vzniku v roku 1979 vynaložilo viac ako tri bilióny dolárov, ale nezlepšili sa výsledky žiakov v štandardizovaných testoch. "Kontrola vzdelávania federálnou vládou zlyhala u študentov, rodičov aj učiteľov," uvádza sa vo vyhlásení.

Politické prekážky a pokračovanie podpory školstva

Trump ministerstvo podľa Reuters zrušiť nemôže bez rozhodnutia 100-členného Senátu, horenej komory Kongresu. Republikáni v ňom disponujú 53 miestami, ale na prijatie dôležitej legislatívy je potrebných 60 hlasov. Menšinoví demokrati však nedávajú najavo, že by zrušenie ministerstva podporili. Americké ministerstvo školstva dohliada na približne 100.000 verejných a 34.000 súkromných škôl. Viac ako 85 percent financií pre verejné školy sprostredkovávajú vlády jednotlivých štátov a miestna správa. Podľa McMahonovej bude pokračovať financovanie škôl v oblastiach s nízkymi príjmami. Zachovať by sa mali aj pôžičky a služby pre deti so zdravotným postihnutím, dodal pre Reuters zdroj oboznámený s dekrétom. Ministerstvo tiež spravuje 1,6 biliónov dolárov v študentských pôžičkách, ktoré sú určené na školné na amerických univerzitách pre študentov, ktorí by si inak štúdium nemohli dovoliť. Podľa AFP zostane program na poskytovanie týchto pôžičiek zachovaný.

"Toto je temný deň pre milióny amerických detí, ktoré sú závislé od federálneho financovania kvalitného vzdelávania, vrátane detí v chudobných a vidieckych komunitách, ktorých rodičia Trumpa volili," vyhlásil prezident Národnej asociácie pre podporu farebných ľudí (NAACP) Derrick Johnson. Trumpova administratíva už minulý týždeň oznámila prepúšťanie približne 1300 zamestnancov ministerstva a obmedzila viaceré programy pod jeho správou. Okrem toho chce tiež redukovať Úrad pre občianske práva a Inštitút vedy a vzdelávania, ktorý zhromažďuje údaje o akademickom pokroku národa.