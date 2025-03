V Bruseli sa začne summit Európskej rady: Hlavnou témou je konkurencieschopnosť

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Hlavnou témou zasadnutia je podľa predsedu ER Antónia Costu konkurencieschopnosť. Lídri Únie sa budú zaoberať aj migráciou, najnovším vývojom na Blízkom východe, budúcim viacročným finančným rámcom (VFR), multilateralizmom a ďalšími globálnymi otázkami. Na pracovnom obede sa zúčastní aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.

Rokovania sa začnú o 11.00 h tradičnou diskusiou s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou. Nasledovať by mali rozhovory o podpore Ukrajiny v jej viac ako tri roky trvajúcej vojne s Ruskom. Maďarsko pred dvoma týždňami na mimoriadnom summite nepodporilo spoločné návrhy záverov o Ukrajine a lídri 26 krajín sa podpísali pod samostatný dokument bez Budapešti. Teraz Maďarsko hrozí neprijatím záverov opäť.

Podpora Ukrajiny a postoj Maďarska

Zmienka o urýchlení vstupu Ukrajiny do Únie, ako aj dobrovoľná vojenská pomoc až do výšky 40 miliárd eur, ktorú navrhla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, údajne odporujú jeho pozícii a národným záujmom. Očakáva sa, že lídri tiež vyzvú Moskvu na ukončenie vojny, zdôraznia dôležitosť väčšej podpory pre Ukrajinu a zvážia možnosť posilnenia sankcií proti Rusku. Prostredníctvom videospojenia by sa k prezidentom a premiérom EÚ mal znova pripojiť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Viacerí predstavitelia krajín volajú vzhľadom na kroky Ruska, USA a ďalšie zložité výzvy po posilnení konkurencieschopnosti a zlepšení strategickej autonómie a odolnosti Európy. Rokovania sa preto zrejme zamerajú na tri oblasti: inovácie, obnova a dekarbonizácia priemyslu; vytváranie, zachovávanie a uznávanie zručností, ale aj automobilový priemysel a oceliarsky a kovospracujúci priemysel.

Európska obrana a bezpečnosť

Deň po predstavení bielej knihy o budúcnosti európskej obrany budú vedúci predstavitelia EÚ rokovať aj o tejto téme. Na mimoriadnom zasadnutí ER pred dvoma týždňami vyzvali na rýchlejšiu mobilizáciu potrebných postupov a financovania a odobrili návrh šéfky eurokomisie Ursuly von der Leyenovej pod označením "Rearm Europe". Určili zároveň súbor prioritných oblastí činnosti na úrovni EÚ, ktoré sú v plnom súlade so Severoatlantickou alianciu (NATO) a medzi ktoré patria protivzdušná a protiraketová obrana, delostrelecké systémy či vojenská mobilita. "Naša pokračujúca podpora Ukrajine, potreba investovať do našej obrany a naša konkurencieschopnosť sú úzko prepojené," poznamenal Costa pred rokovaním. Lídri EÚ preberú tiež najnovší eskalujúci vývoj na Blízkom východe, najmä čo sa týka obnovenia izraelských útokov v Pásme Gazy a správ o násilnostiach proti alavitom v Sýrii.

Migrácia a hospodárske otázky

ER sa v oblasti migrácie bude zaoberať najmä novými navrhovanými pravidlami na zabezpečenie rýchlejšieho a jednoduchšieho návratu migrantov z tretích krajín. Návrh Európskej komisie má napríklad uľahčiť vytvorenie takzvaných návratových centier mimo Európskej únie, čo je podľa viacerých ľudskoprávnych organizácií kontroverzná záležitosť.

Costa v pozývacom liste lídrom EÚ načrtol, že summit sa bude konať len jeden deň, nevylúčil však jeho predĺženie. "Vzhľadom na neistotu týkajúcu sa možného medzinárodného vývoja nemôžem vylúčiť, že budeme musieť pokračovať v piatok ráno," poznamenal.

Popri zasadnutí ER sa vo štvrtok počas rokovaní o hospodárskych otázkach a konkurencieschopnosti koná v inkluzívnom formáte aj summit eurozóny. Prítomní budú aj prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová a predseda Euroskupiny Paschal Donohoe.

Premiér odcestoval do Bruselu

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestoval vo štvrtok ráno do Bruselu na zasadnutie lídrov Európskej únie (EÚ). Premiér by sa mal do vlasti vrátiť v piatok (21. 3.).