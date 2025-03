Začína to byť vážne: Pred treťou svetovou vojnou varoval už aj Trump! Putin pod paľbou kritiky

Prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump varoval, že konflikt na Ukrajine by sa mohol vymknúť spod kontroly a prerásť do tretej svetovej vojny. Toto dramatické vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín po tom, čo telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

"Američania sa do toho nezapájajú, mohli by, ale len za cenu vypuknutia tretej svetovej vojny, čo je absurdné. No vo svete sa dejú zvláštne veci. Mali sme skvelý rozhovor, trval viac ako dve hodiny. Diskutovali sme o mnohých témach, najmä o hľadaní cesty k mieru, ale aj o ďalších dôležitých otázkach," uviedol Trump v rozhovore pre Fox News.

Trumpov cieľ: Prímerie a ukončenie bojov

Hlavnou prioritou súčasného prezidenta USA je zastaviť boje a dosiahnuť prímerie. Lenže len pár desiatok minút po jeho telefonáte s Putinom ruské sily znovu zaútočili na Ukrajinu, upozornil web Politico. Navyše, Kremeľ stále odmieta akceptovať návrh 30-dňového prímeria, ktoré už odsúhlasil Kyjev.

"Situáciu môžeme interpretovať dvoma spôsobmi: buď bolo prímerie prakticky okamžite porušené, alebo ešte oficiálne nevstúpilo do platnosti," uviedol pre TN.cz analytik Jakub Drmola. Podľa neho bolo od začiatku jasné, že Putin nemal v úmysle dodržať žiadnu dohodu. "Išlo len o taktiku zdržiavania, aby vytvoril dojem, že má záujem na ukončení konfliktu alebo jeho aspoň dočasnom zmrazení, hoci v skutočnosti nič také neplánoval," dodal Drmola.

Zelenskyj: Putin opäť ukázal svoju nespoľahlivosť

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na pokračujúce ruské útoky s frustráciou. „Vidíte? Už bol vyhlásený protiletecký poplach, takže dohoda nefunguje," vyhlásil.

Zelenskyj telefonoval s Trumpom v stredu, deň po tom, čo americký prezident rokoval s Putinom. "Veľká časť našej diskusie nadväzovala na včerajší rozhovor s prezidentom Putinom. Cieľom bolo zosúladiť požiadavky a potreby Ruska a Ukrajiny. Sme na dobrej ceste a poverím ministra zahraničia Marca Rubia a poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Waltza, aby detailne predstavili prerokované body," napísal Trump na Truth Social.