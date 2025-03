Experti sú zdesení: Trumpov minister prišiel so šialeným nápadom! Chce premoriť farmy vtáčou chrípkou

Robert F. Kennedy mladší. (Zdroj: TASR/AP/Ben Curtis)

WASHINGTON - Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší prichádza s kontroverzným návrhom na riešenie problému vtáčej chrípky v USA. Navrhuje, aby sa vírus mohol voľne šíriť na najviac ohrozených hydinových farmách. „Mohli by sme tak identifikovať vtáky, ktoré sú voči nemu imúnne,“ vyhlásil v rozhovore pre Fox News. S jeho plánom súhlasí aj ministerka poľnohospodárstva Brooke Rollinsová, pod ktorú táto agenda spadá. Odborníci však varujú pred katastrofálnymi dôsledkami, informuje The New York Times.

Vedci bijú na poplach

Gail Hansenová, bývalá štátna veterinárna lekárka v Kansase, označila Kennedyho návrh za extrémne nebezpečný. „Je to naozaj zlý nápad z viacerých dôvodov,“ varovala. Ak by sa vírus mohol nekontrolovateľne šíriť v populácii piatich miliónov vtákov, vzniklo by „päť miliónov príležitostí na jeho replikáciu alebo mutáciu,“ vysvetlila.

Vírus H5N1, ktorý je pôvodcom vtáčej chrípky, od januára 2022 spôsobil v USA vyše 1600 ohnísk nákazy, čo viedlo k utrateniu približne 166 miliónov vtákov. Genetické dáta zatiaľ nepotvrdzujú jeho schopnosť prenosu medzi ľuďmi.

Spor o bezpečnostné opatrenia

Doteraz sa infikované vtáky okamžite likvidovali, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu choroby. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Emily Hilliardová tvrdí, že farmári sú pri tomto postupe vystavení zbytočnému riziku. „Kennedyho návrh má chrániť ľudí pred najnebezpečnejšou verziou vtáčej chrípky, ktorá sa vyskytuje predovšetkým u kurčiat,“ uviedla. Podľa nej je riešením silná biologická bezpečnosť, nie vyraďovanie nakazených jedincov.

Ministerka poľnohospodárstva Rollinsová sa zhoduje, že biologická bezpečnosť je kľúčová. Navrhuje zaviesť dôsledné čistenie priestorov a používanie ochranných pomôcok, no ide o dlhodobú stratégiu, ktorú zatiaľ aplikovali len v desiatich štátoch USA.

Hospodárske dôsledky pre farmárov

Pôvodne sa vtáčia chrípka vyskytovala iba u voľne žijúcich vtákov, no neskôr zasiahla aj hydinu, ktorá je kvôli stiesneným podmienkam v chovoch mimoriadne zraniteľná. Infekcia sa šíri rýchlo – za jediný deň môže ochorieť tretina chovu. Ochorenie spôsobuje respiračné problémy, tras a deformované vajcia. Mnohé vtáky uhynú skôr, než sa u nich prejavia príznaky.

Ak farmári spozorujú podozrivý úhyn, musia kontaktovať úrady, ktoré vykonajú testy. Ak je výsledok pozitívny, celé hejno musí byť utratené. „Ak by farmári nechali vírus voľne šíriť, s takmer úplnou istotou by prišli o všetku hydinu,“ upozornil veterinár David Swayne.

Nová stratégia by mohla proces ešte viac skomplikovať a predĺžiť. „Znamenalo by to dlhšiu karanténu, stratu príjmov a vyššie náklady,“ upozornil nemenovaný vedec z amerického ministerstva poľnohospodárstva pre The New York Times.

Falošná nádej na imunitu

Kennedy verí, že jeho plán pomôže vyselektovať imúnne jedince, no odborníci to odmietajú. Tvrdia, že hydina nemá genetickú variabilitu potrebnú na vytvorenie prirodzenej odolnosti. „Všetky vtáky sú prakticky totožné,“ vysvetlila veterinárka Hansenová.

Nekontrolované šírenie vírusu by mohlo viesť aj k medzinárodným obchodným sankciám. „Ak by došlo k uvaleniu embarga na hydinu z USA, farmári by sa ocitli v ešte horšej ekonomickej situácii,“ dodala Hansenová. „Je to recept na katastrofu.“