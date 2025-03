Vodič auta vrazil do účastníka protestu proti Netanjahuovej vláde

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

JERUZALEM - Vodič auta taxislužby vrazil v stredu večer do účastníka demonštrácie v blízkosti súkromnej rezidencie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Jeruzaleme. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).