Nepríjemné prekvapenie pre vodiča: Za TOTO dostal pokutu! Previnil sa takmer pred rokom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BERLÍN/BRESCIA – Počas dovolenky, na ktorú sa rozhodnete ísť autom, len málo ľudí uvažuje nad tým, že pokuta za možné prekročenie rýchlosti sa len tak nestratí. Navyše v niektorých krajinách padajú vysoké finančné postihy. Živým príkladom je aj istý nemecký vodič, ktorý sa vybral autom na dovolenku do Talianska.

V každej krajine Európskej únie platia iné dopravné zákony a pravidlá. Keď sa rozhodnete ísť na dovolenku do cudziny autom, nesie to so sebou určitú dávku zodpovednosti. Miestne orgány totiž predpokladajú, že vstupom na ich vozovku ovládate všetky pravidlá cestnej premávky tej ktorej krajiny. V niektorých prípadoch sú veľmi prísne a sankcie vysoké.

Pozor na talianske zákony

Ako informuje Bild, istý nemecký vodič sa vybral na dovolenku do Brescie (severné Taliansko). Tam sa dopustil dopravného priestupku, keď prekročil maximálnu povolenú rýchlosť. Keď si prečítal, ako sa previnil, takmer spadol zo stoličky.

(Zdroj: Getty Images)

V oznámení o dopravnom priestupku stálo, že "vodič prekročil rýchlosť na ceste Strada Provinciale SPBS 11 o 0,22 km/h." Namiesto povolenej rýchlosti 110 km/h ho polícia namerala pri 116,02 km/h. Merkur vysvetľuje, že sa prihliadalo aj na toleranciu 5,8 km/h. Po jej odčítaní bola celková rýchlosť vyššia o 0,22 km/h oproti maximálnej povolenej v danom úseku.

Čím skôr, tým menej

Talianske orgány sú v udeľovaní pokút vodičom nekompromisné, pričom v prípade omeškania platby sa sankcia môže vyšplhať zo 49 (platí prvých päť dní) eur až na 106. Prvých 60 dní od udelenia pokuty je sankcia stanovená na 62 eur. Vodič prekročil rýchlosť pred deviatimi mesiacmi.

"Výška uloženého trestu závisí od toho, ako rýchlo previnilý vodič pokutu zaplatí….Od 61. dňa od udelenia pokuty je už maximálna sadzba (za tento druh priestupku) stanovená na 106,50 eur," uvádzajú talianske zákony. Najvyššie pokuty za prekročenie rýchlosti na talianskych cestách sa môžu pohybovať aj do výšky tritisíc eur.

(Zdroj: Getty Images)

Právnička Melanie Leierová z Geblitzt.de vysvetľuje, že pokiaľ dostanete pokutu zo zahraničia, je dobré zaplatiť ju čo najskôr. "Talianske orgány majú 360 dní na udelenie pokuty za dopravný priestupok. Pokiaľ je aj pošta odoslaná v tejto tolerancii, oznámenie je platné. Každý, kto pokutu neuhradí riskuje v budúcnosti počas pobytu v Taliansku možné donucovacie opatrenia," priblížila.