Rumunská volebná komisia potvrdila 12 prezidentských kandidátov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BUKUREŠŤ - Rumunská Ústredná volebná komisia (BEC) v pondelok zaregistrovala ďalších štyroch kandidátov do májových prezidentských volieb a celkový počet prezidentských kandidátov tým stúpol na 12. Informujeme podľa agentúry Agerpres.

Podľa predvolebného harmonogramu mali prezidentskí kandidáti termín na registráciu do 16. marca. Neúspešní kandidáti sa môžu odvolať na Ústavný súd (ÚS) najneskôr do 18. marca a ÚS musí rozhodnúť do 19. marca. Konečnú kandidátnu listinu potvrdí BEC 20. marca.

Prvé kolo opakovaných prezidentských volieb bude 4. mája

Medzi doteraz 12 potvrdených kandidátov patria: Nicusor Dan (nezávislý), Crin Antonescu (kandidát súčasnej menšinovej vlády v rámci volebného paktu Rumunská predvolebná aliancia), Victor Ponta (nezávislý), Elena Lasconiová (centristická Únia záchrany Rumunska – USR), George Simion (krajne pravicová Aliancia za zjednotenie Rumunov - AUR), Lavinia Sandrová (Humanistická sociálno-liberálna strana - PUSL), Cristian Terhes (Rumunská národná konzervatívna strana), John-Ion Banu-Muscel (nezávislý), Anamaria Gavrilová (Strana mladých ľudí - POT), Silviu Predoiu (Strana národnej akčnej ligy - PLAN), Daniel Funeriu (nezávislý) a Sebastian Constantin Popescu (Strana Nového Rumunska - PNR). Prvé kolo opakovaných prezidentských volieb bude 4. mája. Ak v ňom žiadny z kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší uchádzači postúpia do druhého kola 18. mája.

Férovosť hlasovania narušilo Rusko

ÚS 11. marca zamietol odvolanie 62-ročného kandidáta krajnej pravice Calina Georgesca proti rozhodnutiu BEC o jeho vylúčení. Georgescu prekvapivo vyhral prvé kolo prezidentských volieb 24. novembra 2024, hoci predvolebné prieskumy mu pripisovali iba minimálnu podporu. ÚS však 6. decembra anuloval výsledky prvého kola volieb pre nelegálne zásahy do predvolebnej kampane na sociálnych sieťach. Podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva to popiera. Rumunská jednotka na stíhanie organizovaného zločinu (DIICOT) začala po analýze odtajnených dokumentov vyšetrovanie Georgescovej kampane.