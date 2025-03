Obava z útoku na NATO narastá: Expert v tom má jasno! TOTO sú tri scenáre tretej svetovej vojny

Historik Anthony Glees (Zdroj: profimedia.sk)

Skepsa voči mierovým snahám Donalda Trumpa

Zatiaľ čo americký prezident Donald Trump sa snaží dosiahnuť mierové riešenie vojny na Ukrajine, v Európe rastie nedôvera. Mnohí sa obávajú, že by mohol urobiť príliš veľké ústupky Kremľu a posilniť tak moc Vladimira Putina. Okrem toho sa ako reálna hrozba javí aj možná ďalšia ruská agresia. Európske krajiny preto urýchľujú svoju vojenskú prípravu.

Ako by však mohol vyzerať ruský útok na NATO? Odpoveď ponúka historik Anthony Glees, ktorý načrtol trojfázový scenár možného konfliktu.

Putinov útok na NATO: Tri fázy vojny

Svoje varovanie zverejnil v britskom denníku Mirror. Glees tvrdí, že Západ v súčasnosti „bojuje o vlastný spôsob života“ a mal by sa „čo najrýchlejšie“ pripraviť na obranu. Podľa neho by mohla tretia svetová vojna prebiehať podobne ako súčasný konflikt na Ukrajine – avšak vo väčšom meradle.

Fáza 1 – Hrozby a rozvracanie stability

V prvej fáze by sa Putin pokúsil oslabiť NATO prostredníctvom spravodajských služieb a hybridných operácií. Cieľom by bolo rozdelenie západných krajín a nahlodanie ich vnútorného súladu. „Kremeľ už dnes pracuje na podkopaní našich demokratických systémov a snaží sa dostať k moci politikov, ktorí by mu boli naklonení,“ varuje Glees.

Fáza 2 – Priamy vojenský útok

Ak by sa Putinovi nepodarilo destabilizovať NATO zvnútra, mohol by prejsť k otvorenej agresii. Glees predpokladá, že by išlo o vyčerpávaciu vojnu – pomalý postup ruských vojsk smerom na západ, až k Pyrenejám. Konflikt by mal vážne dopady na civilné obyvateľstvo. „Potraviny a pohonné hmoty by sa rýchlo minuli, nasledovali by rozsiahle kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru, výpadky elektriny a prázdne bankové účty,“ opisuje historik možný vývoj.

V Británii by podľa neho mohlo dôjsť k stannému právu a povolaniu všetkých mužov a slobodných žien vo veku 18 – 40 rokov do armády.

Fáza 3 – Dosadenie prokremeľskej vlády

Už mesiac po začiatku konfliktu by podľa Gleesa mohla byť v Británii nastolená vláda lojálna Moskve. „Do roka by sa Spojené kráľovstvo stalo ruskou kolóniou, riadenou podľa kremľských pravidiel – s tajnou políciou a pracovnými tábormi pre každého, kto by sa postavil na odpor,“ varuje odborník.

V školách by sa začala vyučovať ruština, kráľovská rodina by emigrovala do Kanady a odpor by sa organizoval v tajných bunkách v Škótsku a Walese.

Môže Donald Trump nechať Európu napospas Rusku?

Názory odborníkov na to, či Putin skutočne zaútočí na členský štát NATO, sa rôznia. Kremeľ by v takom prípade čelil reakcii celého aliancie. No čoraz častejšie zaznievajú pochybnosti, či by Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa skutočne dodržali svoje záväzky.

USA už predtým dočasne pozastavili vojenskú pomoc Ukrajine, a prezident Trump dal jasne najavo, že Európa sa v budúcnosti bude musieť o vlastnú bezpečnosť postarať sama. Ak by sa Spojené štáty stiahli, mohol by to byť začiatok zásadnej geopolitickej zmeny s nepredvídateľnými následkami.