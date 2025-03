Britský kráľ Karol III. sa na návšteve Vatikánu stretne s pápežom Františkom

(Zdroj: SITA/Henry Nicholls/Pool Photo via AP)

LONDÝN - Britský kráľ Karol III. by mal počas aprílovej štátnej návštevy Vatikánu absolvovať audienciu u pápeža Františka. Vyplýva to z programu návštevy britského panovníka v Taliansku a vo Vatikáne, ktorý v noci na utorok zverejnil Buckinghamský palác. Podľa agentúry AP to značí, že Svätá stolica je optimistická a verí, že 88-ročný pápež sa dovtedy vráti k svojim povinnostiam. František sa v súčasnosti v rímskej Gemelliho nemocnici zotavuje z obojstranného zápalu pľúc.