Lipavský sa vyslovil za financovanie Rádia Slobodná Európa z európskych peňazí

PRAHA - Európska únia by mala zvážiť, či neprevezme financovanie Rádia Slobodná Európa po tom čo administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa už prevádzku stanice platiť nechce. Uviedol to český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v nedeľu v diskusnom programe Českej televízie, podľa portálu iDnes.cz.

"Musíme sa v Európe zamyslieť nad tým, či chceme, aby Rádio Sloboda pokračovalo," uviedol Lipavský. Dodal tiež, že to chce v najbližších dňoch prebrať s ministrami zahraničných vecí krajín EÚ. Podľa Lipavského potrebuje stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorá sídli v Prahe, na prevádzku približne tri miliardy českých korún ročne. Vysielanie stanice je podľa neho v mnohých krajinách, ako je napríklad Irán, Rusko alebo Afganistan, "kotvou pre mnohých demokraticky zmýšľajúcich ľudí". Trump v piatok nariadil niekoľkým agentúram vrátane Agentúry Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM), ktorá financuje spomínanú stanicu, aby obmedzili svoju činnosť "v najväčšom rozsahu dovolenom platným zákonom". Obmedzenie zdôvodňuje redukciou federálneho úradníckeho aparátu, pripomína iDnes.cz.

Šéf stanice Stephen Capus tento krok označil za "obrovský darček nepriateľom Ameriky". "V dôsledku tohto kroku až 50 miliónov poslucháčov v uzavretých spoločnostiach, ktorí na nás každý týždeň závisia, pokiaľ ide o presné správy a informácie, nebude mať prístup k pravde o Amerike a o svete," uviedol Capus. "Zánik RFE/RL po 75 rokoch by oslavovali autokrati v Moskve a Minsku," dodal.

Zmeny zasiahnu aj Hlas Ameriky a RFE/RL

Okrem RFE/RL sa spomínané zmeny dotknú aj rádia Hlas Ameriky. Jeho zamestnanci už dostali správu, že nemajú chodiť do roboty, píše portál. Agentúra AFP pripomína, že RFE/RL, založené v USA v časoch studenej vojny ako prostriedok proti sovietskej propagande, bolo v bývalom komunistickom bloku vrátane Československa zakázané a tamojšie režimy pravidelne rušili jeho signál. Pôvodne vysielalo z Mníchova, v roku 1995, štyri roky po rozpade sovietskeho bloku, sa však RFE/RL presťahovalo do Prahy. V súčasnosti má dosah do 23 krajín v 27 jazykoch so sieťou približne 1700 novinárov a dobrovoľníkov k takmer 50 miliónom poslucháčov týždenne.