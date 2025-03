Aká je budúcnosť TikToku v USA? Podľa viceprezidenta sa nájde riešenie do začiatku apríla

Viceprezident USA James David Vance. (Zdroj: TASR/AP/Jose Luis Magana)

WASHINGTON - Principiálne riešenie budúcnosti TikToku v USA bude na stole do začiatku apríla, očakáva americký viceprezident J. D. Vance. Informujeme na základe správy agentúry DPA.

"Takmer určite dospejeme k dohode, ktorá vyrieši bezpečnostné obavy a vydláždi cestu pre ďalšiu existenciu TikToku v USA," uviedol Vance pre televíznu stanicu NBC. Podľa zákona mal čínsky vlastník Bytedance predať TikTok do 19. januára, v opačnom prípade mala aplikácia na zdieľanie krátkych videí v USA skončiť. Prezident Donald Trump dal TikToku odklad v dĺžke 75 dní, ktorý vyprší 5. apríla. Zároveň naznačil možnosť predĺženia tejto lehoty, hoci s tým zákon nepočíta.

Trump poveril viceprezidenta, aby dohliadal na hľadanie riešenia pre TikTok

USA sa obávajú, že čínska vláda by mohla TikTok využívať na zhromažďovanie informácií o amerických používateľoch a na ovplyvňovanie verejnej mienky. TikTok to odmieta. Trump poveril Vancea, aby dohliadal na hľadanie riešenia pre TikTok. Bytedance ani TikTok verejne nevyjadrili ochotu rozísť sa. Trump trvá na tom, že služba musí prejsť pod americkú kontrolu. Podľa neho by USA mali získať 50-percentný podiel.

Trump pripustil, že dohoda o TikToku by si zrejme vyžadovala súhlas Číny. Predpokladá však, že Peking o ňu bude mať záujem, "pretože je to aj v jeho prospech". Čínska vláda zakázala predaj algoritmov, ako je softvér TikToku, do zahraničia bez jej súhlasu. Tento softvér, ktorý je základom platformy, rozhoduje o tom, ktoré videá sa budú používateľovi zobrazovať.

TikTok má podobný plán aj pre Európu

Podľa webovej stránky The Information je najsľubnejším záujemcom americká softvérová spoločnosť Oracle. Podľa správy, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené so záležitosťou, je tomu, aby Oracle získal podiel v TikToku, naklonené vedenie spoločnosti Bytedance aj Trump. Bytedance sa zároveň chce naďalej podieľať na prevádzke TikToku v USA. Bytedance údajne dúfa, že Trump prijme už roky presadzovaný plán Projekt Texas, ktorého súčasťou je, že informácie od amerických používateľov sa ukladajú v USA a Oracle monitoruje tok údajov a aktualizácie softvéru. TikTok má podobný plán pre Európu s názvom Projekt Clover na ukladanie údajov v Írsku.