Rumunská kontroverzná politička chce opäť kandidovať: Vlani to súd znemožnil

(Zdroj: Getty Images)

BUKUREŠŤ - Kontroverzná rumunská europoslankyňa Diana Šošoacaová predložila vo štvrtok ústrednej volebnej komisii v Bukurešti svoju kandidatúru do opakovaných májových prezidentských volieb. Kandidovať chce napriek tomu, že vo vlaňajších voľbách jej to ústavný súd zakázal, informuje o tom agentúra AP.

Volebná komisia má lehotu 48 hodín na rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí registrácie. V prípade zamietnutia by sa neúspešná kandidátka mohla odvolať do ďalších 24 hodín.

Zákaz kandidatúry pre proruské názory

V novembrových voľbách Šošoacaovej ústavný súd zakázal kandidovať pre proruské názory, v ktorých sa ostro vyhradzovala aj proti členstvu v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. V prípade zvolenia by nebola schopná dodržať prezidentský sľub o rešpektovaní ústavy a ochrane demokracie, uvádza AP.

Diana Sosoaca si-a depus candidatura. Ea a venit cu toti votantii ei la BEC.pic.twitter.com/jVYq3ctWuj — Dacian Romulus (@dacianromulus) March 13, 2025

Europoslankyňa Šošoacaová (49) je predsedníčkou ultranacionalistickej opozičnej strany SOS Rumunsko. Tvrdí, že volebná komisia jej kandidatúru nemôže zamietnuť druhýkrát z rovnakého dôvodu. Bývalý rumunský sudca Cristi Danilet naopak predošlé rozhodnutie súdu označil za precedens a automaticky očakáva, že kandidatúru jej znova zamietnutiu.

Šošoacaová svoju kandidatúru predložila dva dni po tom, ako ústavný súd zamietol odvolanie 62-ročného kandidáta krajnej pravice Calina Georgesca rozhodnutiu volebnej komisie o jeho vylúčení.

Georgescu nečakane vyhral prvé kolo

Georgescu nečakane vyhral prvé kola novembrových prezidentských volieb, hoci podľa prieskumov mal dovtedy minimálnu podporu. Ústavný súd v decembri voľby anuloval, pretože podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia poprela.

AP uvádza, že krajná pravica sa po zamietnutí Georgescovej kandidatúry všemožne snaží tohto kandidáta nahradiť. Úmysel vstúpiť do súboja o prezidentské kreslo v stredu ohlásili aj George Simion, líder opozičnej nacionalistickej Aliancie za jednotu Rumunov (AUR) či jeho bývalá spolustraníčka a v súčasnosti líderka Strany mladých (POT) Anamaria Gavrilaová. Členkou AUR bola až do vylúčenia v roku 2021 aj Šošoacaová.

"Musíme do piatku (vyzbierať) 200 000 (podporných) podpisov, ale veci sa hýbu ako nikdy predtým, neuveriteľná mobilizácia. Ľudia čakajú v radoch, aby sa mohli podpísať," povedal vo štvrtok pre AP Simion. V minuloročnom prvom kole hlasovania skončil na štvrtom mieste so ziskom 13,8 percenta hlasov. Gavrilaová priblížila, že ak by volebná komisia odobrila kandidatúru obom, jeden z nich odstúpi v prospech toho druhého.

Kandidatúru komisii v stredu predložil aj bývalý rumunský premiér Victor Ponta. Komisia dosiaľ odobrila dvoch kandidátov, a to centristického Crina Antonesca, ktorý je spoločným kandidátom novej proeurópskej vládnucej koalície, a bukurešťského primátora Nicusora Dana, ktorý kandiduje ako nezávislý.

🇪🇺 | Eurodeputada romena, Diana Șoșoac, foi expulsa do Parlamento Europeu após manifestar-se contra a ditadura burocrata de Ursula von der Leyen.



A liberdade do pensamento nunca esteve tão condicionada na Europa como está atualmente. pic.twitter.com/Dxa5u0RBBn — Resistência Lusitana (@resist_lusitana) July 18, 2024

Termín na predloženie kandidatúry je do polnoci 15. marca s najmenej 200 000 podpornými podpismi. Volebná komisia má následne 48 hodín na registráciu uchádzača či jeho zamietnutie a uchádzači potom ďalších 24 hodín na prípadné odvolanie, kompletný zoznam kandidátov by mal byť známy 19. marca.