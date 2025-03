Americká vláda zastavila financovanie Rádia Slobodná Európa a ďalších staníc: Zamestnancom nariadili pracovné voľno

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zamestnanci Hlasu Ameriky (VOA), Rádia Slobodná Ázia, Rádia Slobodná Európa a ďalších staníc dostali cez víkend e-maily, podľa ktorých nemôžu vstupovať na svoje pracoviská ani používať interné systémy a mali by odovzdať novinárske preukazy a techniku. Tieto stanice spadajú pod Agentúru Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM), ktorú Trump vo výnose podpísanom v piatok zaradil medzi "prvky federálnej byrokracie, ktoré prezident vyhodnotil ako nepotrebné". USAGM má v USA na starosti všetky štátom financované programy zahraničného vysielania, ktoré neprevádzkuje armáda.

Dramatická zmena postoja k rádiu

Biely dom v sobotu vyhlásil, že rozpočtové škrty zaistia, že "daňoví poplatníci už nebudú mať na krku radikálnu propagandu". AFP to označila za dramatickú zmenu postoja k staniciam, ktoré vznikli s cieľom čeliť propagande autoritárskych režimov a rozšíriť vplyv USA v zahraničí.

“Po prvý raz za 83 rokov je renomovaný Hlas Ameriky umlčiavaný," uviedol riaditeľ VOA Michael Abramowitz s tým, že na platenú dovolenku poslali takmer všetkých 1300 zamestnancov. “VOA podporuje slobodu a demokraciu po celom svete tým, že rozpráva príbeh Ameriky a poskytuje objektívne a vyvážené správy a informácie, najmä pre tých, ktorí žijú pod tyraniou," doplnil a poukázal na to, že vysielanie stanice v 48 jazykoch môže každý týždeň sledovať 360 miliónov ľudí. Prezident RFE/RL Stephen Capus uviedol, že zrušenie financovania jeho stanice "by bolo obrovským darom pre nepriateľov Ameriky". Vo vyhlásení dodal, že "zánik RFE/RL po 75 rokoch by oslavovali iránski ajatolláhovia, čínski komunistickí lídri a autokrati v Moskve a Minsku".

Organizácia Reportéri bez hraníc uviedla, že odsudzuje toto rozhodnutie

Hlas Ameriky vysiela domáce správy z USA do iných krajín, často prekladané do miestnych jazykov. Rádio Slobodná Ázia, Európa a Marti, určené pre Kubu, vysielajú správy do krajín s autoritárskymi režimami v týchto regiónoch, ako sú Čína, Severná Kórea a Rusko, priblížila agentúra AP. Organizácia Reportéri bez hraníc uviedla, že odsudzuje rozhodnutie ako "odklon od historickej úlohy USA ako obhajcu slobody informácií". Americkú vládu vyzvala na obnovenie VOA a Kongres a medzinárodné spoločenstvo na to, aby konali proti týmto krokom.