Oslavy maďarského štátneho sviatku: Prebieha boj o západný svet, uviedol Orbán

"Impérium chce zmiešať národy, nahradiť obyvateľov Európy a nasmerovať generáciu našich detí a vnúčat do chaosu neprirodzeného životného štýlu. Namiesto mieru nás chcú dať do služieb bohov vojny. Zdevastovali celý západný svet, ale my sme to zastavili na hraniciach Maďarska," povedal Orbán pred davom jeho priaznivcov pri budove Národného múzea.

Let there be peace, freedom and unity! March 15 Speech Live https://t.co/LLYUMknmb3 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 15, 2025

Premiér pripomenul, že jeho strana Fidesz vyhrala štyri parlamentné voľby za sebou a odolala tlakom 15 rokov. "Vydržali sme, lebo sme verili, že raz sa vietor obráti. A ten sa obrátil, vlastenci západného sveta zosilneli a zvíťazili. Po Taliansku, Holandsku a Rakúsku máme spojencov aj v Spojených štátoch," dodal Orbán, podľa ktorého v boji o Západ dnes môžu vlastenci vyhrať.