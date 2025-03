Poslanci Európskeho parlamentu chcú chrániť zamestnancov pred prepúšťaním po reštrukturalizácii

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Poslanci sa zhodli na tom, že prístup k rozvoju zručností je nevyhnutný na to, aby sa zamestnancom umožnil úspešný prechod na nové pracovné miesta, pričom zamestnanci ohrození reštrukturalizáciou potrebujú odbornú prípravu, ako aj podporu (napríklad vo forme príjmu). Podľa európskych zákonodarcov by zamestnanci nemali trpieť v dôsledku reštrukturalizácie, ale naopak, mali by dostať náležitú pomoc a kompenzáciu.

archívne video

Eurokomisár Šefčovič už skontaktoval partnerov USA, aby zabránil obchodnej vojne (Zdroj: TASR/Jaromír Novák, Jakub Kotian)

Parlament zároveň zdôraznil, že procesy reštrukturalizácie musia dodržiavať základné práva zamestnancov ako je právo na informácie a konzultácie. V tejto súvislosti europoslanci vyzvali členské štáty EÚ, aby posilnili a podporili kolektívne vyjednávanie.

Pomoc v rámci zelenej a digitálnej transformácie

Poslanci chcú vidieť v praxi aj posilnený rámec správy ekonomických záležitostí vrátane spoločného investičného nástroja na úrovni EÚ. Cieľom je zabezpečiť, aby Únia zostala konkurencieschopná a tiež pomôcť členským štátom v rámci zelenej a digitálnej transformácie.

Pokiaľ ide o nadchádzajúcu revíziu európskej smernice o verejnom obstarávaní, europoslanci vyzvali Európsku komisiu, aby podporovala kolektívne vyjednávanie a preferenčné zaobchádzanie so spoločnosťami, na ktorých zamestnancov sa vzťahujú kolektívne zmluvy. Upozornili, že spoločnosti, ktoré nedodržiavajú príslušné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania by nemali dostať žiadnu finančnú podporu z rozpočtu EÚ.

Belgická europoslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto oblasť Estelle Ceulemansová v správe pre médiá uviedla, že europarlament musí zaujať stanovisko zamerané na ochranu zamestnancov, keď je reštrukturalizácia nevyhnutná.

"To zahŕňa zabezpečenie prístupu k informáciám, školeniam a slušnému príjmu. Znamená to tiež investície do inovácií a sektorov orientovaných na budúcnosť, aby sme zabezpečili strategickú autonómiu Európy a vytvorili kvalitné pracovné miesta s pevnejšími sociálnymi právami," opísala situáciu Ceulemansová.