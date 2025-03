Šefčovič skontaktoval ministra obchodu USA: Chce rokovanie o otázke ciel

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRUSEL - Európska únia (EÚ) zareagovala rýchlo na americké 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do USA, prijme odvetné kroky, ale chce sa vyhnúť vyhroteniu situácie. Uviedol to v stredu eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v exkluzívnom rozhovore pre slovenské médiá v Bruseli.

V stredu ráno Šefčovič na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu spolu so šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou oznámili, že EÚ od 1. apríla zavedie "protiopatrenia" na americký tovar v hodnote 26 miliárd eur. Slovenský eurokomisár zdôraznil, že ho mrzí, že k tomuto stavu dochádza, lebo počas februárovej návštevy vo Washingtone urobil všetko preto, aby sa tak nestalo. Dodal, že Von der Leyenová ho poverila tým, aby hľadal východiská z tejto situácie.

"Sme najväčší obchodní partneri s najväčšou obchodnou výmenou, avšak na tie clá, ktoré sú neodôvodnené a neoprávnené sme museli reagovať," vysvetlil. Podľa jeho slov aktivácia klauzuly 232 je zbytočná, lebo hovorí o ochrane národnej bezpečnosti, pričom EÚ si nevie predstaviť, akú hrozbu jej členské krajiny predstavujú pre svojho najväčšieho spojenca. Skôr by sa obe strany mali zamerať na to, ako riešiť svetovú nadmernú kapacitu ocele a hliníka. Spresnil, že protiodpoveď EÚ vo výške 26 miliárd eur sa bude uplatňovať v dvoch etapách. Ďalší zoznam dotknutých tovarov eurokomisia už predstavila členským krajinám a po dvojtýždňových konzultáciách s nimi sa očakáva schválenie zoznamu. Tieto opatrenia do platnosti vstúpia v priebehu jedného mesiaca.

Šefčovič vyzýva na rokovania s USA

Podľa Šefčoviča však Brusel na nič nečaká, aj preto sa už skontaktoval s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom, aby začali rokovať a vyhli sa "bolestivej etape" opatrení a protiopatrení, následkom ktorých budú trpieť občania aj podniky na oboch stranách Atlantiku. "Ohrozujú sa pracovné miesta. Dá sa povedať, že vzhľadom na obrovský vzájomný obchod, ktorý predstavuje 40 percent obchodnej výmeny celého sveta, to narúša celosvetovú obchodnú stabilitu a po desaťročia budované dodávateľské reťazce," povedal. Šefčovič pripomenul, že EK zareagovala rýchlo. Už hodinu po vstupe do platnosti amerických ciel naznačila svoje odvetné kroky, čo bolo nevyhnuté aj preto, aby USA začali brať vážne EÚ ako silného obchodného partnera.

"Sme dobre pripravení na obe etapy odvetných opatrení, ale robíme to neradi. Vieme, že to neprosieva ekonomickému vývoju ani jednej zo strán. Vyvoláva to veľkú nervozitu na finančných trhoch, čo vidíme v USA, ale aj medzi bežnými podnikateľmi, ktorí dnes nevedia, ako si pripraviť podnikateľské plány," vysvetlil. Dodal, že teraz čaká na odpoveď americkej strany na jeho ponuku rokovať a predísť riziku obchodnej vojny, pričom EÚ chce hovoriť férovo, ako partneri, o reciprocite taríf. "Európske firmy vytvárajú milióny pracovných miest v Amerike, EÚ je najväčším obchodným partnerom a investorom v USA, Američania sú významní investori v EÚ. Očakávame rešpekt a férový prístup," opísal situáciu Šefčovič.