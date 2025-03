Čína upozornila Britániu, aby nevyostrovala napätie v oblasti Juhočínskeho mora

Juhočínske more (Zdroj: TASR)

Lammy sa voči aktivitám Číny v Juhočínskom mori vyjadril v pondelok vo videu čiastočne natočenom pri plavidle filipínskej pobrežnej stráže. "Filipíny sú v tomto smere (čínske aktivity) na ostrom konci a sú často vystavené výzvam v súvislosti so slobodou plavby a medzinárodným právom," povedal šéf britskej diplomacie, píše Reuters.

Čína si nárokuje na strategicky dôležitú vodnú cestu napriek medzinárodnému rozhodnutiu, podľa ktorého jej nároky nemajú právny základ. Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí na otázku ohľadom Lammyho vyjadrení odpovedala, že "Británia by mala rešpektovať územnú zvrchovanosť a námorné práva Číny v Juhočínskom mori a zdržať sa vyvolávania napätie a podnecovania nezhôd v regionálnych sporoch". "Juhočínske more je v súčasnosti jednou z najbezpečnejších a najslobodnejších námorných trás na svete," vyhlásila Mao.

Peking nasadil plavidlá námorníctva a pobrežnej stráže v snahe zabrániť Manile v prístupe ku kľúčovým útesom a ostrovom v Juhočínskom mori. To v uplynulých mesiacoch viedlo k sérii konfrontácií, píše AFP. Lammy so svojím filipínskym náprotivkom Enriquem Manalom v sobotou podpísali spoločný rámec na posilnenie obrannej a námornej spolupráce Filipín a Británie. Filipíny majú podobné dohody so Spojenými štátmi, Austráliou a Japonskom.